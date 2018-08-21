Вторник, 21 Август, 09:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,18
€ 76,72
25°
Обь
176см -17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Состояние было плачевное: как в Рубцовске идет стройка двух важных объектов

, ИА "Амител"
На строительство многоквартирного дома и капитальный ремонт драматического театра выделено более 300 миллионов рублей

Драматический театр и многоквартирный дом для учителей, врачей и работников культуры строят в Рубцовске в рамках краевой адресной инвестиционной программы. На эти цели из бюджета региона выделили порядка 230 млн рублей и еще 95 млн добавили из средств бюджета города Рубцовска.

Рубцовский драматический театр

Рубцовскому драматическому театру 81 год. А зданию, где он расположен, на десять лет больше. И почти за вековую историю здесь не было капитального ремонта, только текущий. Так что со временем практически все пришло в негодность. Протекала кровля, сыпалась штукатурка, пол "ходил ходуном", рассказывает директор рубцовского драматического театра Станислав Спивак.

"Это здание 1927 года. Находилось в плачевном состоянии как внутри, так и снаружи. Все уже пришло к той критической точке, когда требовался капитальный ремонт. Кроме того, нас совсем не устраивало техническое состояние звука и света. В общем, чего ни коснись — везде проблемы", — говорит Спивак.

Капитальный ремонт театра начался в 2017 году. Решение о полной реконструкции было принято раньше, но на оформление всех необходимых документов потребовалось время. Главное условие, которое должны выполнить строители, — сохранить облик здания, его архитектурную особенность. "Это памятник истории и культуры регионального значения, то есть тот облик, то архитектурное решение, которые были заложены, должны сохраниться. И ни в коем случае не исправлены, не дополнены. Капитальный ремонт с сохранением всего облика — это основное условие", — отмечает директор театра.

"Объект сложный. Во-первых, новое строительство всегда легче, чем капитальный ремонт или реконструкция. Плюс здесь еще идет речь о сохранении архитектурной формы здания. В том основная сложность. Надо не внести что-то свое, а сохранить то, что нам досталось. А еще здесь помимо проекта есть скрытые работы. Например, убираем старую штукатурку, открываются трещины. Это все ощущается", — отмечает прораб Антон Иванов.

Почти за год строители провели огромную работу: усилили фундаменты, стены, заменили старые деревянные перекрытия на новые железобетонные, утеплили полы первого этажа, подготовили их под плитку.

В августе планируют полностью заменить кровлю. Также работы идут снаружи, ремонтируют фасад здания, прокладывают инженерные коммуникации.

"Все наружные работы мы должны успеть сделать, пока стоит теплая погода. Потом начнутся отделочные работы внутри здания. Мы варим новый тепловой узел, заводим отопление. И начнем установку оборудования, параллельно будет идти чистовая отделка. К осени планируем все грязные работы закончить. Срок сдачи объекта — октябрь 2019 года", — продолжает Иванов.

Пока в этом здании идет ремонт, театр продолжает работать. Он находится во временном помещении. "Сейчас мы работаем в здании бывшей библиотеки. Обстроились, построили свою небольшую сцену, поставили кресла мест на 110. Получился такой камерный театр. Крупные спектакли ставим на арендованных площадках. Но зрители ходят, у нас полный зал", — рассказывает Станислав Спивак.

Также директор говорит, что уже сделано многое. Но основные надежды коллектива театра связаны с новой сценой. Она капитально поменяется. "Появится новый облик, новые конструкции. Это облегчит труд актеров, труд постановочной части и даст возможность ставить очень творческие, хорошие, успешные спектакли. Звук и свет важны для театра. Мы приобрели по аукциону звуковую и световую новую аппаратуру. Она дожидается своего времени. Увеличили высоту сцены, это даст нам новые возможности", — продолжает директор.

Первый спектакль в капитально отремонтированном здании пройдет в октябре 2019 года. Новый, 82-й театральный сезон планируют открыть постановкой знаменитого алтайского драматурга, писателя и режиссера.

"Скорее всего, это будет Василий Шукшин, наш алтайский драматург. Это наш лучший писатель, земляк, драматург, актер, режиссер. Ну какой еще пьесой открывать, как не его?" - резюмирует Спивак.

На все работы по ремонту театра выделено 164 миллиона рублей из регионального бюджета. Что касается благоустройства территории, то это на себя берут власти Рубцовска. На установку освещения и архитектурных форм город планирует выделить около десяти миллионов рублей.

Дом для врачей, учителей и работников культуры

Еще один объект, который возводят в Рубцовске в рамках краевой адресной инвестиционной программы, — дом для врачей, педагогов и работников культуры. Строительство объекта должно было решить проблему нехватки специалистов в школах, больницах и учреждениях культуры города.

"Всего в трех блоках 90 квартир. Все они распределены между педагогами, врачами и работниками культуры. Жилье предоставляется бесплатно, это муниципальный фонд. Все квартиры уже распределены", — рассказала начальник МКУ "УКС" Рубцовска Ольга Автушко.

Работы по возведению начались еще в 2008 году силами муниципалитета. Но стройка периодически "замораживалась" из-за недостатка средств. После того, как край выделил средства, удалось полностью завершить два блока на 30 квартир каждый. Сегодня там уже живут специалисты. Сейчас строители практически завершают работы в третьей — последней — секции. Всего финансирование объекта из бюджетов двух уровней составило более 160 миллионов рублей.

Все квартиры ремонтируются "под ключ". На пол постелят линолеум, в санузлах выложат плитку, установят плиту на кухне, наклеят обои.

Сдать полностью объект планируют до 1 октября 2018 года. Но еще месяц, говорит Автушко, придется заниматься документами. И все-таки уже в 2018 году все специалисты смогут отметить новоселье в новых квартирах.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:14
Алтайский край возглавил рейтинг регионов с психическими расстройствами 0
08:58
Вдова Ельцина назвала бредом слова о попытке мужа сбежать из-за путча 2
08:41
Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 21 августа 0
08:22
Все напавшие на полицейских в Чечне террористы были подростками 0
08:06
Состояние было плачевное: как в Рубцовске идет стройка двух важных объектов 0
07:50
Элитную двухуровневую квартиру с сауной продают в Барнауле за 25 млн рублей 4
07:34
Шанс на счастливую жизнь: как "Облака" помогают нуждающимся 0
07:22
Всем всё можно: кандидаты в губернаторы Алтая оценили ход кампании 17
07:15
ДАРеному центру в палаты не смотрят: краевой минздрав судится с "Селфом" 3
07:03
"Годами нас не слышали": Шубенков и Клевцов о закрытии тренировочной базы 2
06:48
Искусство сладкой жизни: секреты от лучшего кондитера Алтайского края 0
06:32
Большой человек: милые фото с Николаем Валуевым 11
06:23
Курбан-байрам – 2018: в чем смысл жертвоприношения и как отмечать праздник 1
06:14
Буря с грозами и градом: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 августа 0
06:01
Продать или отдать: собственника Дворца спорта хотят сменить через петицию 2
05:59
Трамп назвал условие снятия санкций с России 0
04:48
Минфин осудил изъятие сверхдоходов из-за подрыва доверия олигархов к власти 6
03:47
Неизвестные украли лодку, которую власти поставили вместо рухнувшего моста 0
02:41
Ученые посоветовали больше разговаривать с маленькими детьми 1
01:37
Исследование: алкоголизм можно вылечить видеоиграми 4
00:33
Термокарстовые озера угрожают климату Сибири 1
23:57
Вышел трейлер комедии про строительство Крымского моста 2
23:30
Экс-замглавы РКК "Энергия" арестован по делу о мошенничестве 0
23:13
Правительство выделит 320 млн рублей на развитие внутреннего туризма 0
22:48
Концерн "Калашников" разработал новый автомат АК-308 0
22:31
Главу района осудили за вырубку леса ради строительства необходимой дороги 1
22:15
Эксперты нашли способ снизить стоимость строительства дорог 1
21:41
Кадыров назвал причины нападения на полицейских в Чечне 0
21:35
Милонов привел Хогвартс в пример создателям школьной формы 1
21:21
Александр Емельяненко подал документы в чеченский вуз 0
21:00
Новый торговый зал итальянских тканей открывается в Барнауле 0
20:51
Турчак предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов 4
20:32
Две трети россиян верят в заговор против России и ее духовных ценностей 2
20:19
Экс-начальник охраны Ельцина назвал враньем слова о его попытке бегства 0
19:48
Попавшихся на допинге спортсменов хотят лишать имущества 1
19:40
Двухлетняя девочка пыталась спасти отца из пожара и погибла 0
19:08
Коротко о главном: ледовый долгострой, грядущая буря и е-ОСАГО
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 августа
18:47
Лавров рассказал о секретной директиве ООН о запрете восстанавливать Сирию 0
18:32
Песков: Путин хочет вывести отношения России и США из глубочайшего кризиса 6
18:22
Неизвестные совершили несколько нападений на полицейских в Чечне 0
17:55
Петербуржца судят за анекдот о неверии в перемены после выборов 14
17:33
Российский турист умер в национальном парке в Испании 1
17:23
Велопробег в стиле ретро пройдет в Барнауле 2 сентября 0
17:15
Средний чек покупок россиян достиг минимального уровня за два года 6
17:02
Очевидцы: девочку-пешехода сбили в Бийске 0
16:50
Тигр в барнаульском зоопарке спасается от жары в ванной 1
16:34
Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от отравления алкоголем на 20% 1
16:25
Матвиенко рассказала о роли женщин в современном мире 0
16:21
Внезапная проверка боеготовности началась в России 3
16:11
Молодой водитель на "Ладе" сбил женщину на "зебре" в Барнауле 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.