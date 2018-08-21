Драматический театр и многоквартирный дом для учителей, врачей и работников культуры строят в Рубцовске в рамках краевой адресной инвестиционной программы. На эти цели из бюджета региона выделили порядка 230 млн рублей и еще 95 млн добавили из средств бюджета города Рубцовска.

Рубцовский драматический театр

Рубцовскому драматическому театру 81 год. А зданию, где он расположен, на десять лет больше. И почти за вековую историю здесь не было капитального ремонта, только текущий. Так что со временем практически все пришло в негодность. Протекала кровля, сыпалась штукатурка, пол "ходил ходуном", рассказывает директор рубцовского драматического театра Станислав Спивак.

"Это здание 1927 года. Находилось в плачевном состоянии как внутри, так и снаружи. Все уже пришло к той критической точке, когда требовался капитальный ремонт. Кроме того, нас совсем не устраивало техническое состояние звука и света. В общем, чего ни коснись — везде проблемы", — говорит Спивак.

Капитальный ремонт театра начался в 2017 году. Решение о полной реконструкции было принято раньше, но на оформление всех необходимых документов потребовалось время. Главное условие, которое должны выполнить строители, — сохранить облик здания, его архитектурную особенность. "Это памятник истории и культуры регионального значения, то есть тот облик, то архитектурное решение, которые были заложены, должны сохраниться. И ни в коем случае не исправлены, не дополнены. Капитальный ремонт с сохранением всего облика — это основное условие", — отмечает директор театра.

"Объект сложный. Во-первых, новое строительство всегда легче, чем капитальный ремонт или реконструкция. Плюс здесь еще идет речь о сохранении архитектурной формы здания. В том основная сложность. Надо не внести что-то свое, а сохранить то, что нам досталось. А еще здесь помимо проекта есть скрытые работы. Например, убираем старую штукатурку, открываются трещины. Это все ощущается", — отмечает прораб Антон Иванов.

Почти за год строители провели огромную работу: усилили фундаменты, стены, заменили старые деревянные перекрытия на новые железобетонные, утеплили полы первого этажа, подготовили их под плитку.

В августе планируют полностью заменить кровлю. Также работы идут снаружи, ремонтируют фасад здания, прокладывают инженерные коммуникации.

"Все наружные работы мы должны успеть сделать, пока стоит теплая погода. Потом начнутся отделочные работы внутри здания. Мы варим новый тепловой узел, заводим отопление. И начнем установку оборудования, параллельно будет идти чистовая отделка. К осени планируем все грязные работы закончить. Срок сдачи объекта — октябрь 2019 года", — продолжает Иванов.

Пока в этом здании идет ремонт, театр продолжает работать. Он находится во временном помещении. "Сейчас мы работаем в здании бывшей библиотеки. Обстроились, построили свою небольшую сцену, поставили кресла мест на 110. Получился такой камерный театр. Крупные спектакли ставим на арендованных площадках. Но зрители ходят, у нас полный зал", — рассказывает Станислав Спивак.

Также директор говорит, что уже сделано многое. Но основные надежды коллектива театра связаны с новой сценой. Она капитально поменяется. "Появится новый облик, новые конструкции. Это облегчит труд актеров, труд постановочной части и даст возможность ставить очень творческие, хорошие, успешные спектакли. Звук и свет важны для театра. Мы приобрели по аукциону звуковую и световую новую аппаратуру. Она дожидается своего времени. Увеличили высоту сцены, это даст нам новые возможности", — продолжает директор.

Первый спектакль в капитально отремонтированном здании пройдет в октябре 2019 года. Новый, 82-й театральный сезон планируют открыть постановкой знаменитого алтайского драматурга, писателя и режиссера.

"Скорее всего, это будет Василий Шукшин, наш алтайский драматург. Это наш лучший писатель, земляк, драматург, актер, режиссер. Ну какой еще пьесой открывать, как не его?" - резюмирует Спивак.

На все работы по ремонту театра выделено 164 миллиона рублей из регионального бюджета. Что касается благоустройства территории, то это на себя берут власти Рубцовска. На установку освещения и архитектурных форм город планирует выделить около десяти миллионов рублей.

Дом для врачей, учителей и работников культуры

Еще один объект, который возводят в Рубцовске в рамках краевой адресной инвестиционной программы, — дом для врачей, педагогов и работников культуры. Строительство объекта должно было решить проблему нехватки специалистов в школах, больницах и учреждениях культуры города.

"Всего в трех блоках 90 квартир. Все они распределены между педагогами, врачами и работниками культуры. Жилье предоставляется бесплатно, это муниципальный фонд. Все квартиры уже распределены", — рассказала начальник МКУ "УКС" Рубцовска Ольга Автушко.

Работы по возведению начались еще в 2008 году силами муниципалитета. Но стройка периодически "замораживалась" из-за недостатка средств. После того, как край выделил средства, удалось полностью завершить два блока на 30 квартир каждый. Сегодня там уже живут специалисты. Сейчас строители практически завершают работы в третьей — последней — секции. Всего финансирование объекта из бюджетов двух уровней составило более 160 миллионов рублей.

Все квартиры ремонтируются "под ключ". На пол постелят линолеум, в санузлах выложат плитку, установят плиту на кухне, наклеят обои.

Сдать полностью объект планируют до 1 октября 2018 года. Но еще месяц, говорит Автушко, придется заниматься документами. И все-таки уже в 2018 году все специалисты смогут отметить новоселье в новых квартирах.