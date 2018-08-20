Правительство выделит 320 млн рублей на развитие внутреннего туризма

Правительством принято решение о проведении в 2018 году пилотного проекта по господдержке туроператоров, которые организуют туры по приоритетным туристским маршрутам внутри страны, говорится на сайте кабмина.

Поддержку планируется оказывать в форме субсидий. Они позволят привлечь 100 тысяч человек в год в путешествия по России по приоритетным направлениям. Субсидировать путешествия планируется в республики Карелия, Алтай и Бурятия, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Архангельскую, Вологодскую, Иркутскую, Сахалинскую и Тюменскую области — круглогодично, а также Краснодарский край (без города Сочи) — в период с января по май и с сентября по декабрь (за исключением новогодних каникул).

За каждого туриста туроператор получит от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Для получения субсидии организатору тура необходимо оказать услуги как минимум 150 туристам.

Субсидии могут получить только туроператоры, зарегистрированные на территории России, не являющиеся юридическим лицом. Кроме того, они должны документально подтвердить, что обеспечат турпоток по туристскому маршруту из перечня приоритетных.