Минздрав Алтайского края направил встречный иск к известному в регионе застройщику — ООО "Селф". Ранее компания Нодара Шонии пыталась через арбитраж взыскать с регионального минздрава 6,943 млн рублей в качестве задолженности по 2 госконтрактам, связанным с одним из крупнейших объектов здравоохранения в крае — перинатальным центром "ДАР".

В конце прошлой недели в Арбитражном суде Алтайского края состоялось предварительное судебное заседание. При этом на процесс не явилась ни одна из сторон. Однако минздрав направил встречные иски к строительной компании, уточняет "Недвижимость.Алтай". Речь идет о взыскании неустойки в размере 18,991 млн рублей и 6,12 млн рублей по двум контрактам. Судья предложил "Селфу" представить отзыв по встречным искам. Судебное заседание отложено до 12 сентября.

Напомним, ранее в минздраве Алтайского края заявили, что у ведомства нет никаких задолженностей по госконтрактам перед ООО "Селф". Между тем подрядчик требует 7 млн рублей по контрактам на строительство краевого перинатального центра "ДАР". Причём один из этих контрактов, ещё от октября 2014 года, касается строительно-монтажных работ и покупки оборудования для перинатального центра. Во втором контракте (от мая 2017 года) прописаны дополнительные строительные и пуско-наладочные работы, а также поставка оборудования в этом же учреждении.

Сумма первого соглашения составляла 3,351 млрд рублей, второго — 476,9 млн рублей.

"Селф" является подрядчиком на строительстве театра кукол "Сказка", краевого противотуберкулёзного диспансера, а также исполнял контракт по строительству художественного музея Алтайского края. Кроме того, компания строит собственный жилой комплекс в центре Барнаула и является подрядчиком строительства жилья на стадионе "Локомотив". Отметим, с 2014 года "Селф" получил госконтрактов на сумму более 7 млрд рублей.