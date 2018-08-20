Экс-замглавы РКК "Энергия" арестован по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает "Российская газета".

Защита и сам обвиняемый просили избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, поскольку он полностью признал вину. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя.

Кроме того, суд отправил под домашний арест до 16 октября главного специалиста РКК "Энергия" Олега Пыльнева.

Белобородов и двое его подчиненных были задержаны еще в пятницу. Всем троим задержанным предъявлено обвинение в покушении на мошенничество по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. Из материалов, оглашенных в суде, следует, что сумма денежных средств, которую планировали похитить фигуранты, составляет более 30 миллионов рублей.

В ходе обыска в квартире Белобородова были обнаружены меченые денежные знаки. Это могут быть деньги, полученные в качестве взяток. У Белобородова было изъято более 400 тысяч рублей.