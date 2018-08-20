В Сети появился трейлер российской романтической комедии "Крымский мост. Сделано с любовью!". Посвящена картина строительству моста и людям, которые живут в Крыму и на Тамани, разделенным Керченским проливом.

"Жаркое лето и ласковое море — в Керчи строится Крымский мост. У Димы, молодого и дерзкого строителя, имеется хобби — из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик", — говорится в описании к фильму.