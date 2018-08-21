Ученые выяснили, что алкоголизм можно вылечить видеоиграми

Южно-корейские исследователи утверждают, что нашли панацею от алкоголизма, сообщает "Пятый канал".

Победить алкоголизм можно с помощью видеоигр — к такому мнению пришли ученые из Южной Кореи. Суть лечения заключается в зарабатывании очков. То есть человек, страдающий зависимостью, проходит определенные этапы в видеоигре.

Главная задача — не сорваться и не "приложиться к бутылке". Если игрок справился, переходит на следующий уровень и быстрее, чем его оппоненты, доходит до финала.

Игра состоит из трех уровней. Первый — расслабляющий, по идее, во время его прохождения игроман должен отстраниться от мыслей об алкоголе. Далее человек оказывается в виртуальном баре, где должен четко сказать "нет" пагубной привычке. Ну и в завершении идет этап закрепления пройденного "лечения".

Из 12 участников почти все отметили, что тяга к крепким напиткам после прохождения игры у них значительно ослабла.