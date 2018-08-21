Ученые посоветовали больше разговаривать с маленькими детьми

Американские ученые выяснили, что разговоры с детьми раннего возраста помогают их мозгу лучше развиться, сообщает "Газета Кемерова" со ссылкой на Journal of Neuroscience.

В исследовании приняли участие сорок детей в возрасте от четырех до шести лет и их родители. Взрослые предоставили данные о своей работе, образовании и доходах, а также аудиозаписи двух дней общения с ребёнком.

Ученые оценивали количество слов, произнесенных в семье, случаи диалога между ребенком и взрослым.

Кроме того, в рамках эксперимента детей протестировали с помощью стандартных тестов и сделали им МРТ.

Удалось сделать несколько открытий. Во-первых, дети из семей с высоким достатком имеют больший словарный запас. Во-вторых, оказалось, что общение с ребенком положительно сказывается на его языковых способностях и развитии головного мозга, причем даже вне влияния социоэкономического статуса.