С лодочной переправы в селе Филькино под Серовом Свердловской области исчезла лодка, которую местные власти предоставили жителям взамен рухнувшего моста, пишет URA.RU.

Администрация выделила селянам лодку, которая переправляла людей на противоположный берег в течение двух часов в день. Мост через реку Каква рухнул, чинить его или строить новый администрации "не представляется возможным". А единственная лодка, на которой селяне могли переплыть реку, исчезла. Люди остались без связи с цивилизацией.

Местная жительница Анастасия Пристав, которая добивалась у властей ремонта переправы, раскрыла обстоятельства произошедшего: "Сначала мы даже не подумали, что лодку украли. Решили, что закончился договор, по которому лодку нам давали до 18 августа. Муж днем подтвердил, что лодки на месте нет".

"Данный криминальный факт зарегистрирован, в настоящее время сыщики уголовного розыска и участковые предпринимают комплекс необходимых мер, направленных на установление личностей похитителей с целью привлечения их к предусмотренной законом ответственности. Раскрытие кражи находится на контроле у руководства ОВД Серова", — заявил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.