О том, что Минфин выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова повысить налоговую нагрузку на некоторые компании, рассказали "Ведомостям" чиновник, знакомый с текстом документа, и два собеседника издания в компаниях из "списка Белоусова". Доклад с тезисами против такой идеи Минфин направил в правительство 17 августа, знает чиновник.
Ранее Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения "внешней рыночной конъюнктуры" и ослабления рубля (но при сохранении их инвестиционных возможностей и с учетом санкций).
Белоусов отметил, что это позволило бы выровнять налоговую нагрузку. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос. Представители бизнеса и РСПП предложение Белоусова раскритиковали.
В докладе Минфин указывает, что для инвестиционной активности частных компаний необходимы стабильные условия ведения бизнеса, в том числе налоговые, а реализация предложения приведет к снижению инвестиций частного бизнеса.
Инициатива подорвет доверие крупнейшего бизнеса в России к политике правительства, предупреждает Минфин
Представители вице-премьера Максима Акимова и премьера Дмитрия Медведева пока не ответили на запросы издания.
Ранее о том, что правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли, говорил пресс-секретарь первого вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Комментарии
Вот и четко власть ответила на кого она работает! На доверие простых граждан власти наплевать, самое главное, не подорвать доверие олигархов!
+100500!
Полностью поддерживаю, 21.08.2018 08:09 - гость -! Выприте этого Силуанова из правительства уже! Он башкой своей не соображает в экономике.
21.08.2018 08:13
Гость
При чем здесь силуанов???
все по учебнику - "государство есть диктатура правящего класса" ))
За Державу Обидно!!! ВВП и его ставленники все делают чтобы жили припеваючи и без бедно только его дружки "физкультурники" и доверенные холопы.