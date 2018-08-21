О том, что Минфин выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова повысить налоговую нагрузку на некоторые компании, рассказали "Ведомостям" чиновник, знакомый с текстом документа, и два собеседника издания в компаниях из "списка Белоусова". Доклад с тезисами против такой идеи Минфин направил в правительство 17 августа, знает чиновник.

Ранее Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения "внешней рыночной конъюнктуры" и ослабления рубля (но при сохранении их инвестиционных возможностей и с учетом санкций).

Белоусов отметил, что это позволило бы выровнять налоговую нагрузку. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос. Представители бизнеса и РСПП предложение Белоусова раскритиковали.

В докладе Минфин указывает, что для инвестиционной активности частных компаний необходимы стабильные условия ведения бизнеса, в том числе налоговые, а реализация предложения приведет к снижению инвестиций частного бизнеса.

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Представители вице-премьера Максима Акимова и премьера Дмитрия Медведева пока не ответили на запросы издания.

Ранее о том, что правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли, говорил пресс-секретарь первого вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.