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Все участники нападения на полицейских в Чечне были несовершеннолетними. Такое заявление сделал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, передает ТАСС.

По словам Умарова, самому старшему из нападавших было 17 неполных лет, а самому младшему — 11.

Министр отметил, что в ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) "разработаны специальные программы", чтобы доходчиво внушать подросткам идеи экстремистов. "Поэтому возрастной ценз падает — те, кто уже более или менее могут размышлять. И поэтому тех, кто старше, мы среди боевиков находим все реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым 11-12 лет", — приводит агентство слова Умарова.

Он также добавил, что никто из гражданских не пострадал. Министр отметил, что целью террористов было давить мирных граждан, однако дорогу им преградили полицейские. "Среди гражданского населения нет ни единого пострадавшего. Полицейских, конечно, ранили этими наездами, они находятся в достаточно тяжелом состоянии, но в стабильном, их жизни ничего не угрожает", — отметил собеседник.

По словам Умарова, пострадавшим окажут всю нужную медпомощь. Он также подчеркнул, что ни один полицейский в результате произошедшего не погиб.

Первый заммэра — глава аппарата мэрии Грозного Ибрагим Бурсагов сообщил агентству, что людей было мало на улицах Грозного из-за объявленных выходных по случаю Курбан-байрама. "Ленинский район [Грозного, где было нападение] — не окраина, но сегодня у нас выходной, и людей на улицах не было", — отметил он, добавив, что "все городские службы работают в штатном режиме, никаких изменений в жизни города не произошло, все идет своим чередом".

По словам пресс-секретаря главы республики Альви Каримова, боевики, напавшие на полицейских в Шалинском районе, принадлежали к одной группе. "Сообщения о том, что это была серия нападений, не соответствуют действительности. Это была одна группа в городе Шали, единственная", — заявил он.

Каримов рассказал, что в результате произошедшего были ранены двое полицейских — они получили ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает. Также один из террористов совершил попытку самоподрыва, однако остался жив и был доставлен в больницу. "И двое других предприняли попытку подорвать машину, но у них газовые баллоны не взорвались. Они ехали по городу, не остановили по требованию машину и были ликвидированы", — заявил он. По словам Каримова, ситуация в городе и регионе в целом спокойная.