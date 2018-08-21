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Заторы в четыре балла образовались на дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 21 августа. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение по Павловскому тракту в районе пересечений с улицами Просторная и Попова, а также по проспекту Строителей в районе площади Победы. Скорость движения тут не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, пробки наблюдаются на отрезках улиц Попова, Георгиева, Власихинская, Советской Армии, а также проспекта Ленина.

Отметим, что на трех участках в городе ведутся дорожные работы: на улице Попова перед пересечением с улицей Антона Петрова, а также на пересечениях улицы Северо-Западной с Юрина и проспектом Ленина.