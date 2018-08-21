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Вдова первого президента РФ Наина Ельцина назвала бредом слова бывшего вице-президента Александра Руцкого о том, что Борис Ельцин в ходе августовского путча 1991 года "ушел в трехсуточный запой и несколько раз пытался бежать в американское посольство". Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее Руцкой заявил, что в ходе путча "не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство", а также, "рискуя жизнью", привез президента СССР Михаила Горбачева из крымского Фороса в Москву. Руцкой в 1991 году являлся вице-президентом Ельцина, однако в конфликте 1993 года они оказались по разные стороны баррикад.

"Для меня и Руцкой, и (в 1991-1993 годах глава Верховного совета РФ Руслан) Хасбулатов — люди, которым давно нет веры. Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют", — цитирует агентство слова Наины Ельциной, распространенные "Ельцин-центром".

"Но потом я подумала, что далеко не все молодые люди знают, что происходило в дни путча 91-го года, когда в стране была предпринята попытка государственного переворота", — добавила вдова первого президента РФ.

Она рассказала, что все три дня путча - с 18 по 21 августа 1991 года - провела сначала с внуками дома у одного из сотрудников службы безопасности, а затем в своей квартире с дочерью.

"Я очень волновалась за Бориса. Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца. Иначе просто быть не могло! Потом, много позже, те, кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что служба безопасности в случае штурма здания хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло", — заявила Ельцина, отметив, что ее муж был "смелым человеком", "принимающим удар на себя" в критических ситуациях.

"Борис Николаевич, к сожалению, уже не может ответить этим лжецам. Хотя, думаю, при нем бы они побоялись так нагло врать", — заключила Наина Ельцина.

Ранее первый заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень заявила агентству, что, согласно воспоминаниям одного из сотрудников службы охраны, Ельцину предлагали в случае опасности воспользоваться специальным выходом из Белого дома, который позволял обойти оцепление, но он отверг предложение.