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Заболеваемость психическими расстройствами упала в России по итогам 2017 года на 6%. Чаще всего новые случаи выявлялись в Алтайском крае, на Чукотке и в Ненецком автономном округе, а реже всего — в кавказских республиках, передают "Известия", ссылаясь на Минздрав.

По данным ведомства, заболеваемость психическими расстройствами в РФ составила 416,9 случая на 100 тысяч населения в прошлом году. Это на 6% меньше, чем годом ранее.

В министерстве отмечают, что чаще всего психические расстройства фиксировали в Алтайском крае —1207 новых случаев на 100 тысяч населения. Затем идут Чукотский (835 случаев) и Ненецкий (819,4) автономные округа. Издание не получило оперативный ответ от правительств субъектов о причинах роста заболеваемости и мерах по исправлению ситуации.

В Ингушетии заболеваемость составила всего 102 случая на 100 тысяч населения. Также наименьшие показатели выявлены в Чеченской Республике (127,2) и Северной Осетии — Алании (194).

Отмечается, что, несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости, число пациентов с психическими расстройствами остается на высоком уровне. В среднем по стране на каждые 100 тысяч населения приходится 4,3 тысячи людей с психическими болезнями. Больше всего таких пациентов в Чукотском автономном округе — 9,4 тысячи на 100 тыс. населения, в Алтайском крае (7,6 тысячи) и Еврейской автономной области (6,6 тысячи).

По мнению врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, северо-восточные и северные регионы, такие как Чукотский и Ненецкий АО, отличаются тяжелым климатом, поэтому там зафиксировано больше всего случаев психических расстройств.

"В этих регионах недостаточно солнца, низкая температура воздуха, нарушен световой режим — то есть короткий день и длинная ночь. Уровень урбанизации крайне низкий, у населения мало возможностей для развлечения. Кроме того, там наблюдается однообразное питание, нехватка овощей и фруктов, зелени, из-за чего не хватает многих витаминов", — цитирует издание слова эксперта.

Он отметил, что комплекс данных факторов может привести к расстройствам.

В Алтайском же крае богатая и красочная природа, поэтому многие жители страны едут лечиться в этот регион. Частично из-за этого портится статистика по заболеваемости, заявил доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

"Однако в основном влияет на статистику в Алтайском крае малый народ шорцы. У них отсутствует фермент алкогольдегидрогеназа, который отвечает за расщепление алкоголя в организме. Но они очень много пьют. Поэтому наблюдаются психические расстройства, дети рождаются уже с патологическими отклонениями и врожденными заболеваниями", — добавил эксперт.

В Чукотском, Ненецком АО и Еврейской автономной области тоже наблюдается высокое потребление алкоголя. "Вклад алкоголя в развитие психических отклонений у человека крайне высок. Целый ряд психических заболеваний связан с алкоголем", — рассказал глава отделения информатизации и системного анализа в психиатрии Московского НИИ психиатрии Минздрава России Александр Немцов.

Он добавил, что на Кавказе люди пьют мало и ведут более здоровый образ жизни, поэтому не имеют подобных проблем.