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Новости

Алтайский край возглавил рейтинг регионов с психическими расстройствами

, ИА "Амител"
По данным Минздрава, в регионе фиксируется 1207 новых случаев расстройств на 100 тысяч населения

Фото: drshawnapurcell.com

Заболеваемость психическими расстройствами упала в России по итогам 2017 года на 6%. Чаще всего новые случаи выявлялись в Алтайском крае, на Чукотке и в Ненецком автономном округе, а реже всего — в кавказских республиках, передают "Известия", ссылаясь на Минздрав.

По данным ведомства, заболеваемость психическими расстройствами в РФ составила 416,9 случая на 100 тысяч населения в прошлом году. Это на 6% меньше, чем годом ранее.

В министерстве отмечают, что чаще всего психические расстройства фиксировали в Алтайском крае —1207 новых случаев на 100 тысяч населения. Затем идут Чукотский (835 случаев) и Ненецкий (819,4) автономные округа. Издание не получило оперативный ответ от правительств субъектов о причинах роста заболеваемости и мерах по исправлению ситуации.

В Ингушетии заболеваемость составила всего 102 случая на 100 тысяч населения. Также наименьшие показатели выявлены в Чеченской Республике (127,2) и Северной Осетии — Алании (194). 

Отмечается, что, несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости, число пациентов с психическими расстройствами остается на высоком уровне. В среднем по стране на каждые 100 тысяч населения приходится 4,3 тысячи людей с психическими болезнями. Больше всего таких пациентов в Чукотском автономном округе — 9,4 тысячи на 100 тыс. населения, в Алтайском крае (7,6 тысячи) и Еврейской автономной области (6,6 тысячи).

По мнению врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, северо-восточные и северные регионы, такие как Чукотский и Ненецкий АО, отличаются тяжелым климатом, поэтому там зафиксировано больше всего случаев психических расстройств.

"В этих регионах недостаточно солнца, низкая температура воздуха, нарушен световой режим — то есть короткий день и длинная ночь. Уровень урбанизации крайне низкий, у населения мало возможностей для развлечения. Кроме того, там наблюдается однообразное питание, нехватка овощей и фруктов, зелени, из-за чего не хватает многих витаминов", — цитирует издание слова эксперта.

Он отметил, что комплекс данных факторов может привести к расстройствам.

В Алтайском же крае богатая и красочная природа, поэтому многие жители страны едут лечиться в этот регион. Частично из-за этого портится статистика по заболеваемости, заявил доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

"Однако в основном влияет на статистику в Алтайском крае малый народ шорцы. У них отсутствует фермент алкогольдегидрогеназа, который отвечает за расщепление алкоголя в организме. Но они очень много пьют. Поэтому наблюдаются психические расстройства, дети рождаются уже с патологическими отклонениями и врожденными заболеваниями", — добавил эксперт.

В Чукотском, Ненецком АО и Еврейской автономной области тоже наблюдается высокое потребление алкоголя. "Вклад алкоголя в развитие психических отклонений у человека крайне высок. Целый ряд психических заболеваний связан с алкоголем", — рассказал глава отделения информатизации и системного анализа в психиатрии Московского НИИ психиатрии Минздрава России Александр Немцов.

Он добавил, что на Кавказе люди пьют мало и ведут более здоровый образ жизни, поэтому не имеют подобных проблем.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.08.2018 09:27
- гость -

Даже у некоторых глав районов есть справки из психушки ...


0  0
21.08.2018 09:30
Житель города

Я чуть не заплакал)))) на ул. Луговая в очереди одни шорцы в очереди стоят. И на Пос Силикатный в клинике им. ЭРДМАНА тоже шорцы лежат. Отравили Алтайский край теперь крайних нашли. И за что им профессоров присваивают? За дурь?

0  0
21.08.2018 09:35
- гость -

населению депрессивного региона свойственно впадать в депрессию...

0  0
21.08.2018 09:40
- гость -

бедный больной и толстый...

0  0
21.08.2018 09:44
гость

в Алтайском крае повышенная концентрация: бедных, больных ожирением и онкологией, психов...как дальше здесь жить?

0  0
21.08.2018 10:15
петя карасуче

на самом деле психически больных намного больше.

0  0
21.08.2018 10:18
- гость -

Буйные?

0  0
21.08.2018 10:23
АБОРИГЕН

Теперь я понимаю почему на выборах у нас лидируют кремлевское жулье и коммуняки.

0  0
21.08.2018 11:06
гость

21.08.2018 09:40
- гость -
бедный больной и толстый...
++++++++++++++++++++++++++++++
бедный больной и толстый... шорец.

0  0
21.08.2018 11:20
гость

165 шорцев живет в Алтайском крае по переписи 2010 года. В том числе дети, старики, женщины. Неужели они так влияют на статистику психических заболеваний нашего края7

0  0
21.08.2018 11:43
гость

Да все это не правда! у нас люди просто умнее, лучший способ уволиться с противной, вечно авральной, беспредельно низко оплачиваемой работы, где начальство тебя ещё и унижает (а таких работ в нашем регионе скорее всего больше чем в других регионах(да и статистика это подтверждает)) - Это обратиться в клинику на Пратизанской им. Ю.К. Эрдмана, проблемы с психикой у пациента обязательно найдут после такой-то работы!!! - больничный до 3-х месяцев, успокоят, полечат, аудиосеансы, массажи(раньше было по крайней мере) и прочее и все бесплатно!!! Перед выходом с чудесного больничного пишете заявление, отдаете больничный. Красота! - Подлечились у грамотных специалистов, отдохнули, сил, энергии набрались, можно другую работу искать, только повнимательнее теперь уже! у меня все знакомые, у которых отвратительные издевательские условия работы оказались, так и делали. Вот вам и статистика! Людям нашего региона от большинства наших работодателей, в том числе и федеральных просто деваться уже некуда, кроме как в психушку бежать.

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