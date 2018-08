Коллекции весна-лето 2019 представят в сентябре на "СибШуз/ШузСтар"

С 6 по 8 сентября 2018 года в Новосибирске пройдет выставка обуви и аксессуаров "СибШуз/ШузСтар", где производители и поставщики представят коллекции весна-лето 2019. Посетив выставку, руководители и байеры организаций, специализирующихся на оптовой и розничной торговле обувью и аксессуарами в Сибирском регионе, смогут обновить ассортимент.

Свою продукцию представят "Ромер", "СИКВЭЛ", Mym Shoes, RIEKER, Go Ergo, Burgerschuhe, NINE LINES, SUFINNA, Calipso, ROBEK, Sherlock Soon, Shoes Market, Caprice, MARCO TOZZI, Jana, S'oliver, Tamaris, Ralf Ringer, "Валона", "Обувь России", ГК "Эрта", Indiana & Michele, "Аналпа", Grisport, La Pinta, Francesco Donni, Tofa, Covani и другие компании.

В программе выставки:

6 сентября

Семинары "Модные тренды сезона весна-лето 2019 для коммерческой закупки обуви и аксессуаров" и "Как продавать обувь лучше всех? Практические "фишки" для персонала обувного магазина в условиях конкурентного рынка". Спикер: эксперт по модным продажам Елена Виноградова.

Семинар "Пилотный проект по маркировке обуви в РФ". Спикер: коммерческий директор логистического холдинга AKFA Алексей Чернышев.

7 сентября

Тренинг "Способы оптимизации работы обувного магазина" и семинар "Инстаграм и его роль в продвижении обувного магазина". Спикер: руководитель Высшей школы имиджа и стиля, имиджмейкер, бизнес-аналитик Наталья Семенова.

8 сентября

Тренинг "В fashion-рознице перестали работать старые методы: что делать дальше?". Спикер: управленец-практик в ритейле, бизнес-тренер Екатерина Евдокимова.

Тренинг "Имиджевые стратегии как новый ресурс для увеличения прибыли компании". Спикер: международный эксперт, стилист-имиджмейкер, бизнес-тренер, имидж-технолог, руководитель Высшей школы стилистики в Новосибирске Надежда Исхакова.

Получить бесплатный билет для посещения выставки "СибШуз/ШузСтар".

Организаторы выставки: "ITE Сибирь"; SHOESSTAR

Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"

г. Новосибирск, ул. Станционная, 104

тел.: 8 (383) 363-00-63; 288-31-98

www.sibshoes.ru