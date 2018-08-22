Среда, 22 Август, 09:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,18
€ 77,35
456024
15°
Обь
164см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Коллекции весна-лето 2019 представят в сентябре на "СибШуз/ШузСтар"

, ИА "Амител"
С 6 по 8 сентября в Новосибирске пройдет выставка обуви и аксессуаров "СибШуз/ШузСтар"

С 6 по 8 сентября 2018 года в Новосибирске пройдет выставка обуви и аксессуаров "СибШуз/ШузСтар", где производители и поставщики представят коллекции весна-лето 2019. Посетив выставку, руководители и байеры организаций, специализирующихся на оптовой и розничной торговле обувью и аксессуарами в Сибирском регионе, смогут обновить ассортимент.

Свою продукцию представят "Ромер", "СИКВЭЛ", Mym Shoes, RIEKER, Go Ergo, Burgerschuhe, NINE LINES, SUFINNA, Calipso, ROBEK, Sherlock Soon, Shoes Market, Caprice, MARCO TOZZI, Jana, S'oliver, Tamaris, Ralf Ringer, "Валона", "Обувь России", ГК "Эрта", Indiana & Michele, "Аналпа", Grisport, La Pinta, Francesco Donni, Tofa, Covani и другие компании.

В программе выставки:

6 сентября

  • Семинары "Модные тренды сезона весна-лето 2019 для коммерческой закупки обуви и аксессуаров" и "Как продавать обувь лучше всех? Практические "фишки" для персонала обувного магазина в условиях конкурентного рынка". Спикер: эксперт по модным продажам Елена Виноградова.
  • Семинар "Пилотный проект по маркировке обуви в РФ". Спикер: коммерческий директор логистического холдинга AKFA Алексей Чернышев.

7 сентября

  • Тренинг "Способы оптимизации работы обувного магазина" и семинар "Инстаграм и его роль в продвижении обувного магазина". Спикер: руководитель Высшей школы имиджа и стиля, имиджмейкер, бизнес-аналитик Наталья Семенова.

8 сентября

  • Тренинг "В fashion-рознице перестали работать старые методы: что делать дальше?". Спикер: управленец-практик в ритейле, бизнес-тренер Екатерина Евдокимова.
  • Тренинг "Имиджевые стратегии как новый ресурс для увеличения прибыли компании". Спикер: международный эксперт, стилист-имиджмейкер, бизнес-тренер, имидж-технолог, руководитель Высшей школы стилистики в Новосибирске Надежда Исхакова.

Получить бесплатный билет для посещения выставки "СибШуз/ШузСтар".

Организаторы выставки: "ITE Сибирь"; SHOESSTAR
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"
г. Новосибирск, ул. Станционная, 104
тел.: 8 (383) 363-00-63; 288-31-98
www.sibshoes.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

22.08.2018 09:06
- гость -

Названия фирм-участниц говорят об их,якобы,иностранном происхождении.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:49
Рукава с порывами: как под Барнаулом тушили сильный ночной пожар 0
09:31
Латвия и Эстония хотят взыскать с РФ компенсацию за "советскую оккупацию" 1
09:30
Группа риска: почему важно знать о диабете даже здоровым людям 0
09:26
Иностранец идет под суд в Барнауле за попытку дать взятку полицейскому 0
09:15
Представитель Вексельберга опроверг наличие у него счетов на Кипре 0
09:06
Барнаульское "Динамо" встречается в Кубке России с лидером ФНЛ из Томска 0
08:56
У пассажирского Ту-204 загорелся двигатель во время полета в Сочи 1
08:45
Выходной с семьей: где пройдет фестиваль мастер-классов и шоу-программа 0
08:41
Экс-адвокат Трампа признал себя виновным в мошенничестве 0
08:30
Оригинальные рецепты из сухих завтраков 0
08:30
Коллекции весна-лето 2019 представят в сентябре на "СибШуз/ШузСтар" 1
08:22
СМИ: российская ракета с ядерным двигателем упала в море в 2017 году 5
08:17
Алтайских бизнесменов приглашают к участию в бизнес-миссии во Вьетнам 0
08:06
Фильм об истории создания студии танца Larisa покажут в кинотеатре города 2
08:00
ЗаМУРчательный праздник: 25 августа в Барнауле пройдет выставка кошек 0
07:50
Доминирование над бездорожьем: как VIANOR стал дилером Stels в Барнауле 1
07:34
Как голосовать на выборах губернатора Алтая, если только исполнилось 18 лет 0
07:22
Минобразования: зарплата педагогов края за шесть лет выросла в два раза 7
07:15
Как выбрать детский сад в Барнауле, который получит до 500 тысяч из бюджета 0
07:03
Дом с возможностью создания спортзала продают в Барнауле за 15,9 млн руб. 0
06:48
"Наркомовские 100 грамм": что нужно знать о фронтовой водке 14
06:32
Алтайским турфирмам будут доплачивать по 1 млн руб. за 200 путешественников 3
06:23
Как в фильме ужасов: жуткие снимки из мира природы 2
06:14
Резкое похолодание придет в Алтайский край на фоне гроз и града 22 августа 0
06:01
Умнее с каждым годом: проходной балл в алтайские вузы значительно вырос 0
05:17
Путин наградил Бондарчука орденом Александра Невского 2
04:12
В соцсети "ВКонтакте" появились сервисы для заказа еды и вызова такси 1
03:06
Меладзе объяснил решение получить грузинское гражданство 0
02:09
Украина обвинила Россию в задержке свыше 150 иностранных судов 0
01:12
Барнаульскую "Грильницу" подозревают в незаконном использовании знака FIFA 2
00:31
США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов 3
23:40
Путин: глобальную стабильность можно обеспечить только совместными усилиями 1
23:20
Федор Бондарчук получил орден Александра Невского за развитие культуры 2
23:03
Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста" 0
22:44
Защитой Крымского моста займется подводный беспилотник от "Ростеха" 0
22:33
США внесли в санкционный список ряд российских граждан и компаний 0
22:14
Концерн "Калашников" представил робота "Игорька" 0
21:43
Миронов поддержал отмену пенсионных привилегий депутатов 1
21:21
Российская армия начала получать танки Т-14 "Армата" 1
21:14
Лавров назвал причины введения санкций против России 1
20:42
Госдума получила более 100 поправок к пенсионной реформе 0
20:29
Пенсионер в Чите забыл в троллейбусе миллион рублей 0
20:18
МВД представило броневик с пулеметом для перевозки обвиняемых в экстремизме 2
19:46
Кудрин считает, что в будущем пенсии должны увеличиться до 70% от зарплаты 4
19:23
Названы города, где можно быстрее всего накопить на квартиру в новостройке 1
19:08
Коротко о главном: выборы, День города и Курбан-байрам
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 августа
18:41
Автомобиль вылетел на рельсы в Барнауле 1
18:21
Россияне начали экономить на продуктах питания в июле 0
17:50
Роскачество нашло антибиотики в молоке в Северо-Западном федеральном округе 0
17:34
Центробанк возобновил покупку иностранной валюты для Минфина 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.