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Новости

СМИ: в Минздраве хотят размещать на бутылках с алкоголем страшные картинки

, ИА "Амител"
Эта мера может быть включена в стратегию по формированию ЗОЖ до 2025 года

Фото: pxhere.com

Российский Минздрав обсуждает размещение на бутылках спиртного картинок, которые напоминают о вреде алкоголя. Эта мера может быть включена в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сейчас данный вопрос прорабатывается, отметили в пресс-службе ведомства. В Минздраве рассказали, что сейчас обсуждаются дополнительные меры, которые будут способствовать ограничению потребления алкоголя, однако их подробности не раскрыты.

Газета пишет, что если данную меру оценят положительно, то на бутылках появятся картинки с предостережениями о тяжелых социальных последствиях после употребления спиртного.

Сейчас на бутылках с алкоголем присутствует надпись с предупреждением о вреде чрезмерного употребления спиртного. Также "страшные" картинки публикуют с ноября прошлого года на пачках сигарет. При этом соответствующие изображения должны занимать 50% поверхности всей пачки и размещаться на обеих ее сторонах.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.08.2018 10:26
unicross

С каждым разом все интересней и интересней. А то, что продают самогонные аппараты в каждом магазине. И реклама по всему городу. Российский Минздрав не беспокоит. Да и другие структуры тоже.

0  0
21.08.2018 11:19
- гость -

Страшнее чем отмена пенсий, повышение тарифов, цен на бензин, налогов? Да ладно?!!!

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21.08.2018 11:40
- гость -

Какая забота о здоровье граждан! А главное не будет стоить государству ни копейки. Скоро должны поднять акцизы на алкоголь и запретить самогоноварение.

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