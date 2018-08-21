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Чемпионат Алтайского края по керлингу в дисциплине "микст" состоится в Барнауле 25 и 26 августа, сообщает "Катунь 24".

Соревнования пройдут в ледовом дворце спорта "Динамо" имени Юрия Карандина, который расположен по адресу: улица Жасминная, 3.

А за день до состязаний мастер-классы в Барнауле проведет двукратная чемпионка Европы, бронзовый призер двух чемпионатов мира Екатерина Галкина.

Встреча со спортсменкой состоится в торгово-развлекательном центре "Галактика" на катке. Это мероприятие стартует в 16 часов.