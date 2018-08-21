Фото: tvoybro.com
Известный певец Валерий Меладзе обратился в Минюст Грузии с просьбой предоставить ему гражданство страны. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на информагентство GHN.
По данным агентства, 18-19 августа исполнитель находился в Батуми, где выступал на концертах в честь киноактера и певца Вахтанга Кикабидзе.
Меладзе является уроженцем Батуми, но сейчас живет в Москве.
С середины августа в Грузии вступили в силу поправки к закону "О гражданстве". Они дают возможность получить гражданство тем, кто утратил его, став гражданином другой страны. Для получения грузинского паспорта уроженцы страны должны до 31 декабря 2020 года обратиться в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.
Подчеркивается, что при этом кандидату нужно соответствовать ряду критериев, включая знание грузинского языка. Получение гражданства Грузии не сопровождается лишением гражданства другой страны.
Комментарии
Заработают тут миллионы, а потом рвутся на забытую родину. Был бы нищим, был бы не нужным грузии.