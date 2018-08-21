Фото: instagram.com/telegina_life
Уроженка города Кимры Тверской области Анна Телегина стала обладательницей титула "Миссис Россия – 2018. Конкурс проводится с 2000 года по инициативе фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин". В нем могут принять участие россиянки в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательное условие — штамп в паспорте.
Победительница конкурса Анна Телегина - социолог, фотомодель, трэвел-блогер, эко-волонтер и мама двоих сыновей, Жоржа и Влада.
Комментарии
Самая красивая замужняя сидит дома, а не выставляется на конкурсах.
Социолог, фотомодель, трэвел-блогер, эко-волонтер - вся биография налицо. Отучилась на социолога и села на шею мужу.
последняя фотка это что???
При этом ни дня работы по специальности.
это без макияжа
Если это самая красивая... То похоже вырождение русских красавиц идет семимильными шагами
21.08.2018 10:50
- гость -
вы не правы)
вырождение не красавиц, а выбирающих)
ну и не надо забывать, что 99% замужних женщин в этой шляпе участия не принимали.
Нда уж. красота там наверное есть в определённых местах, но скрытых. Чисто визуальное восприятие не оставляет ощущения, что ты посмотрел "красивую".
Бред!
Что ополчились на женщину? Завидуете что у вас такой нет? Сплошной вой неудачников!
21.08.2018 10:34
- гость -
последняя фотка это что???
это она настоящая , без макияжа и пластики