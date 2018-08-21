Фото: instagram.com/telegina_life

Уроженка города Кимры Тверской области Анна Телегина стала обладательницей титула "Миссис Россия – 2018. Конкурс проводится с 2000 года по инициативе фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин". В нем могут принять участие россиянки в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательное условие — штамп в паспорте.

Победительница конкурса Анна Телегина - социолог, фотомодель, трэвел-блогер, эко-волонтер и мама двоих сыновей, Жоржа и Влада.