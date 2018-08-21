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ФАС возбудила дела против операторов "большой четверки": "Вымпелком", МТС, "МегаФон" и "Т2 Мобайл", пишет "Коммерсант", ссылаясь на сайт антимонопольной службы.

Уточняется, что операторов связи обвиняют в создании дискриминационных условий при предоставлении услуги СМС-рассылки организациям, в том числе банкам.

"ФАС России установила, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров организаций с государственным участием в капитале",— приводит издание текст сообщения.

Против всех компаний возбуждены дела по статье "создание дискриминационных условий", а против "Вымпелкома" также возбуждено дело по факту "навязывания невыгодных условий договора". Это связано с тем, что оператор отменил транслитерацию СМС-сообщений с кириллицы на латиницу.

В пресс-службе "Мегафона" ранее отмечали, что тарифы на СМС-рассылки для банков находятся на рыночном уровне. Также оператор подчеркивал, что СМС-рассылки "не являются единственным способом информирования потребителей и мы не занимаем доминирующего положения на этом рынке.<…> Наши тарифы — публичны и прозрачны и находятся на уровне с рынком". "Мегафон" готов предоставить ФАС дополнительные материалы в ходе рассмотрения дела.