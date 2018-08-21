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Долги по зарплате на сумму свыше 3,3 миллиона рублей накопило руководство АО "Племенной завод "Сростинский" перед 223 работниками.

Как сообщили в краевой прокуратуре, надзорное ведомство проверило исполнение трудового законодательства на указанном предприятии.

"Установлено, что за май-июнь 2018 года перед 223 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в общем размере свыше 3,3 млн рублей. По инициативе прокурора руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Он предупрежден Государственной инспекцией труда в Алтайском крае", — отмечают в прокуратуре.

Кроме того, в адрес руководителя предприятия было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан. В данный момент представление удовлетворено.

Сейчас задолженность перед 223 работниками погашена в полном объеме.