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Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева заявила, что категорически против законодательного сокращения допустимого числа усыновляемых одной семьей детей до трех. По ее словам, документ об ужесточении усыновления не согласовали ни с главой ведомства, ни с министерством, передает "РИА Новости".

Раньше стало известно, что Минпросвещения России готовит законодательную инициативу по ужесточению требований к кандидатам в приемные родители и сокращению допустимого числа усыновляемых одной семьей детей.

Она выступила против сокращения детей до трех. "Это неверный подход, и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с Министерством просвещения, состав которого формируется", — рассказала Васильева, добавив, что документ разрабатывало Минобрнауки, от чьего имени он и был разослан.

По словам министра, к подобным вещам нужно подходить максимально взвешенно, "поэтому мы продолжим работу над законопроектом и будем вести диалог с экспертным сообществом".

Васильева добавила, что к процессу хотят подключить уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову и представителей профильных комитетов Госдумы РФ и Совета Федерации, МВД, СК и Генеральную прокуратуру.

Она добавила, что законопроект, нацеленный на совершенствование системы подбора приемных родителей, действительно разрабатывается и содержит некоторые меры, нацеленные на защиту детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

"Это, например, меры по прохождению обязательного психологического обследования не только кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает. Еще раз отмечу, что пункт о сокращении неверен, необъективен и совершенно точно ему не будет места в законе. Наша задача — защитить детей и помочь приемным семьям, сделав процедуру усыновления максимально понятной и отвечающей интересам детей", — заключила Васильева.