Фото: Олег Кечайкин/ "Мобильный репортер" Amic.ru

Сильный ветер обрушился на дороги в Алтайском крае в преддверии бури, о которой ранее предупреждали синоптики.

В частности, мощные порывы ветра в данный момент осложняют движение на автодороге Павловск — Колыванское. Фото с указанной трассы порталу Amic.ru прислал наш читатель Олег через специальную функцию "Мобильный репортер".

Напомним, что во вторник, 21 августа, в регионе ожидаются ливни, грозы, град, а также шквалистые порывы ветра до 25 метров в секунду.

Автомобилистам следует быть максимально осторожными при движении в непогоду и по возможности дождаться улучшения метеоусловий.