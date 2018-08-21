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Жительница Барнаула лишилась 14 тысяч руб. при попытке сменить детский сад

, ИА "Амител"
Деньги украли мошенники, заявившие, что якобы готовы оказать помощь женщине

Фото: blog.ukrnames.com

Жительница Барнаула 1987 года рождения лишилась 14 тысяч рублей, пытаясь получить услугу по замене детсада. Женщина перевела деньги мошенникам, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В Сети жительница Барнаула разместила объявление о том, что ей нужно поменять детсад, в который ходит ребенок, на другой. Спустя некоторое время на телефон девушке позвонил неизвестный, заявив, что готов помочь за 14 тысяч рублей.

Молодая мама перевела указанную сумму на счет, который ей сообщил неизвестный, после чего телефон абонента перестал отвечать. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Сейчас стражи порядка устанавливают причастных к хищению денег лиц.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.08.2018 13:45
- гость -

а где был ум в тот момент ?

0  0
21.08.2018 13:52
гость

Молодая мама перевела указанную сумму на счет, который ей сообщил неизвестный

Блондинка наверное

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