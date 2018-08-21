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Жителя Бийского района в Алтайском крае приговорили к условному сроку за гибель четырехлетнего соседского мальчика, который утонул в выгребной яме.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 37-летнему мужчине инкриминировали часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В данный момент установлено, что в декабре 2016 года обвиняемый соорудил на территории своей усадьбы в поселке Восточный Бийского района канализационный колодец в виде бетонных колец глубиной 2,5 метра для слива сточной жидкости, который не был оборудован соответствующей крышкой и запорным механизмом.

В 2017 году он демонтировал часть ограждения усадьбы своего дома, создав тем самым беспрепятственный и неконтролируемый доступ к канализационному колодцу.

В итоге через некоторое время четырехлетний соседский мальчик во время игры не заметил выгребную яму, упал в нее и утонул.

Мужчина полностью признал свою вину, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке. Обвиняемого приговорили к полутора годам лишения свободы условно с выплатой 10-процентного ежемесячного заработка в пользу государства на тот же срок.