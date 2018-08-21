Фото: portofranko-vl.ru
Россия собирается предложить в аренду иностранным инвесторам миллион гектаров земли на Дальнем Востоке. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на South China Morning Post и директора инвестиционного департамента "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Валерия Дубровского.
Уточняется, что речь идет о землях сельхозназначения. Подобным образом они намерены привлечь в регион дополнительные инвестиции.
Предполагается, что аренда дальневосточной земли заинтересует в первую очередь фермеров из Китая. Согласно предварительным оценкам, половина арендаторов будут из КНР, 25% — из России, еще 25% — из других стран. По словам Дубровского, некоторые китайские компании уже заинтересовались предложением.
Издание пишет, что участки, которые выделили в аренду, лучше всего подходят для культивации сои, пшеницы и картофеля.
В Россельхознадзоре сообщали, что, согласно данным на май 2018 года, экспорт зерна и продуктов его переработки из РФ в КНР вырос по сравнению с 2017 сельскохозяйственным годом в 18 раз и составил 1,231 миллиона тонн. Эксперты считают, что спрос на сельхозпродукцию из РФ подогрела торговая война Китая и Соединенных Штатов.
Комментарии
Для этого все и затевалось.
для этого и затевалось, только потом их оттуда никак не выкуришь, и земля после их использования становится мертвой
Если дать китайцам землю, то кто будет покупать российскую сельхозпродукцию???
Наше правительство и ВВП может только торговать ресурсами и сдавать в аренду земли которые сами не могут обрабатывать. "еще махать ядерной булавой"
для этого и затевалось, только потом их оттуда никак не выкуришь, и земля после их использования становится мертвой
___________
а зачем выкуривать? 5 лет и они сами уйдут так как ничего там не растет после
Сижу, точу вилы...
куда мы катимся, Боже?....
Не, ну кто-то обещал создать 25 млн. высокотехнологических рабочих мест - при этом не говорилось, что это будут только россияне...
21.08.2018 12:28
- гость -
плохо вы знаете китайцев