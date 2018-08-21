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Россия собирается предложить в аренду иностранным инвесторам миллион гектаров земли на Дальнем Востоке. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на South China Morning Post и директора инвестиционного департамента "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Валерия Дубровского.

Уточняется, что речь идет о землях сельхозназначения. Подобным образом они намерены привлечь в регион дополнительные инвестиции.

Предполагается, что аренда дальневосточной земли заинтересует в первую очередь фермеров из Китая. Согласно предварительным оценкам, половина арендаторов будут из КНР, 25% — из России, еще 25% — из других стран. По словам Дубровского, некоторые китайские компании уже заинтересовались предложением.

Издание пишет, что участки, которые выделили в аренду, лучше всего подходят для культивации сои, пшеницы и картофеля.

В Россельхознадзоре сообщали, что, согласно данным на май 2018 года, экспорт зерна и продуктов его переработки из РФ в КНР вырос по сравнению с 2017 сельскохозяйственным годом в 18 раз и составил 1,231 миллиона тонн. Эксперты считают, что спрос на сельхозпродукцию из РФ подогрела торговая война Китая и Соединенных Штатов.