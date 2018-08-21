Фото: vk.com/barneos22
Сильный ветер, поднявшийся в Барнауле днем во вторник, 21 августа, обернулся настоящей пылевой бурей, которая обрушилась на некоторые кварталы краевой столицы.
В частности, столбы пыли наблюдались в районе новостроек на улице Взлетной.
"Со стороны аэропорта город накрывает пылевой бурей. Будьте осторожны!" - сообщает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Напомним, что 21 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. В регионе обещают ливни, грозы, град и шквалистый ветер.
Комментарии
Так надо еще больше лесов вырубать, чтоб как в Саудовской Аравии накрывало.
Вырубить все и распахать.
вот и дожились до пылевых бурь, истребляя леса. в городе или дождь или пыль
Квартал Лазурный был сильный ветер , но без пыли , т.к. нет открытой земли ....или газон или плитка ....