Фото: vk.com/barneos22

Сильный ветер, поднявшийся в Барнауле днем во вторник, 21 августа, обернулся настоящей пылевой бурей, которая обрушилась на некоторые кварталы краевой столицы.

В частности, столбы пыли наблюдались в районе новостроек на улице Взлетной.

"Со стороны аэропорта город накрывает пылевой бурей. Будьте осторожны!" - сообщает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Напомним, что 21 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. В регионе обещают ливни, грозы, град и шквалистый ветер.