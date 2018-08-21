В Алтайском крае снизилось количество школ, имеющих признаки необъективности проведения проверочных работ, об этом ИА "Амител" сообщили в региональном министерстве образования и науки. При этом в ведомстве подчеркнули, что работа с образовательными организациями, которые попали под подозрение Рособрнадзора, будет продолжена и направлена на устранение причин, которые привели к такому результату.

В августе 2018 года Рособрнадзор опубликовал список российских школ, в которых по результатам анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года выявлены признаки необъективно полученных результатов. В этот список попала 51 школа из Алтайского края. Из них одна в Барнауле, три в Бийске, по одной в Славгороде и Яровом. Еще 45 "подозрительных школ" расположены в селах края. Как пояснили в ведомстве, в список попали образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону.

"Причины, которые привели к ситуации необъективности результатов, в каждой школе могут быть индивидуальными, поэтому работа с данными образовательными организациями будет продолжена и направлена на устранение причин. Будут составлены планы работы на всех уровнях образования.

Также вопросы объективности будут рассмотрены на Совете по качеству образования в Алтайском крае", — сообщили ИА "Амител" в минобразования Алтайского края, при этом отметив, что "такие школы есть во всех регионах России".

В министерстве также подчеркнули, что весной 2018 года в процедуре проведения ВПР участвовали представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, других образовательных организаций, наблюдателей из числа родительской общественности.

Обеспечение объективности результатов – это работа всех уровней: школы, муниципального образования, органов власти, подчеркнули в ведомстве. И это должно стать "некой культурой, которая должна быть сформирована у учителей и администрации школы".

Напомним, всероссийские проверочные работы — это комплексный проект в области оценки качества образования. Он обеспечивает создание объективной информации знаний учащихся всех классов, которые в ней участвуют, обеспечивает преемственность с процедурами государственной итоговой аттестации.

В школах РФ ВПР проводят в единое время по единым комплектам заданий и используют единые для всей страны критерии оценивания. Участие школы в ВПР в 2018 году в 4 и 5 классах было обязательным. В 6 и 11 классах — по решению школы.