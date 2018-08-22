Каникулы еще не окончены, а значит, еще есть время для развлечений. Музей занимательных наук "Как-так?" приглашает посетить интересные шоу-программы. Увиденное удивит как детей, так и взрослых.

В субботу, 25 августа, в 17 часов пройдет научное шоу "4 стихии". В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Зрители увидят настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, а также оценят напор воздуха супер-воздуходувки.

В воскресенье, 26 августа, в 16 часов в музее пройдёт шоу сумасшедшего профессора Николя "Супер-лаборатория". Можно ли рисовать при помощи тепла рук или оставить кровавый отпечаток на листке бумаги? Как бусы по инерции будут самостоятельно выскакивать из банки? Как же можно сделать из соски шарик и можно ли загипнотизировать весь класс целиком? Ответы на эти и многие другие вопросы в шоу "Супер-лаборатория".

В воскресенье, 2 сентября, в 16 часов состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука". В этом шоу интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Здесь и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, полимерами. Никогда школьная наука не была такой интересной.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?":

г. Барнаул, пр. Ленина, 147в

тел.: 8 (3852) 571-132

http://kaktak22.ru/

https://vk.com/kaktak22

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