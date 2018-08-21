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Зам главного спасателя Алтайского края назначен руководителем МЧС в Томске

, ИА "Амител"
Олег Еременко стал временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по области

Фото: 22.mchs.gov.ru

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Олег Еременко назначен временно исполняющим обязанности руководителя главка экстренного ведомства в Томской области.

О данной кадровой перестановке сообщила 21 августа пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Напомним, что место главного спасателя этого сибирского региона стало вакантным после того, как 24 июля этого года начальник ГУ МЧС по области Михаил Бегун был задержан сотрудниками ФСБ в момент получения взятки. Суд определил его под стражу.

Олег Юрьевич Ерёменко родился 10 июня 1970 года в Алма-Ате. В 1999 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России. В 2005 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. С 1991 года работал в пожарных подразделениях в Барнауле. Прошел путь от пожарного до руководителя различных ведомств, отвечающих за пожаротушение. С октября 2011 по август 2015 года был начальником федерального государственного казенного учреждения "6 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю". С августа 2015 года по декабрь 2015 года — начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Затем стал первым замом начальника ГУ МЧС по краю. Имеет богатый опыт работы на пожарах высокой сложности. Награжден ведомственными знаками отличия, в том числе медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", медалью МЧС России "За отвагу на пожаре" и нагрудным знаком "Лучшему работнику пожарной охраны".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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