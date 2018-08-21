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Почти миллиард мусульман мира отмечают 21 августа главный исламский праздник — день жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха. Жертвоприношение совершается в память о том, как пророк Ибрагим готов был принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, чтобы доказать преданность Богу. Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную им над сыном руку и послал ему белого агнца, который и был принесен в жертву.

В Барнауле на утренний намаз в Соборную мечеть на улице Матросова пришли около 3 тысяч человек. Как говорят сами мусульмане, количество верующих в городе с каждым годом растет. Это связано в основном с большим количеством иностранных студентов, которые обучаются в алтайских вузах из стран Средней Азии. На некоторые пятничные молитвы приходят несколько десятков будущих врачей — студентов Алтайского государственного медицинского университета.

Из-за большого ажиотажа не все мусульмане могли попасть на молитву, и они располагались на тротуарах возле мечети. Это вызвало пробки в районе Соборной мечети. Автобусы и автомобили были вынуждены снижать скорость и объезжать припаркованные рядом с территорией мечети машины. После проповеди муллы многие верующие стали уезжать на кладбище, где они поминают усопших родственников. Как пояснил Назим, в дни Курбан-байрама принято надевать новую или лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких. Люди проводят на кладбище несколько часов, читая молитвы и поминая усопших.

"Сегодня поеду к друзьям, постараюсь обойти в этот день всех знакомых. Помолимся за упокой души тех, кто умер. По мере возможности посещаю мечеть для молитвы. Ее не хватает для больших праздников. На сегодняшнем утреннем намазе было даже тесновато. Через 6 лет Ураза-Байрам будет зимой, и я не знаю, как все будут молиться. Все не войдут", — рассказал Назим.

Согласно традициям, женщина на Курбан-байрам должна готовить к празднику дом — сделать уборку, приготовить праздничный стол, ждать гостей. Также помочь своему мужу отправиться в мечеть. Как говорит Шальда, она молилась в специально отведенном месте. После будет ждать мужа, чтобы вместе с ним отправиться в гости, а потом сама, как хозяйка, будет накрывать праздничный стол. К традициям она относится с уважением.

"Сегодня готовилась принимать гостей. На праздничный намаз могут ходить только мужчины. Так положено. Мы можем только ждать своих мужей у мечети", — сказала Шальда.

Исполнение ритуала жертвоприношения – это почетная миссия, которая поручается только совершеннолетнему мусульманину, имеющему достаток и авторитет. В прошлые годы достать хорошего барана для ритуала в Барнауле было сложно. Сейчас же стараются позаботиться об этом заранее, заказывают баранов в деревнях. Само жертвоприношение производят на специальной закрытой территории, чтобы не пугать впечатлительных соседей, не исповедующих мусульманскую религию. Мясо животного, принесенного в жертву, не подлежит продаже. Его варят и уже в обед в мечети мясом угощают всех желающих. Прийти и разделить угощения могут даже люди другой веры.

Председатель Духовного управления мусульман Алтайского края Фагим Ахметгалиев отмечает, что за последние годы людей, которые приходят на ежедневные пятикратные молитвы, стало больше. Это около 30 человек. Пятничные молитвы посещают около 700 человек. С таким количеством верующих Соборная мечеть справляется, но на главные праздники, естественно, всем места не хватает.

"Ислам в Барнауле представлен очень многими нациями. Мы один раз посчитали и выяснилось, что 26 наций из разных стран мира, включая Сирию, Ирак, Египет, Тунис, Алжир, Индию, Пакистан, Афганистан. На пятничные намазы приходят в основном выходцы из стран Средней Азии. Понятно, есть и татары, и казахи. Много приходит иностранных студентов из Алтайского медицинского университета. Когда нас приглашают к ним выступать с лекциями, всегда полный зал студентов приходит послушать. Желаю, чтобы в каждом доме было счастье и Курбан-байрам был праздником для богатых и бедных. Чтобы богатые никогда не забывали про своих братьев, которые нуждаются в них", — рассказывает Фагим Ахметгалиев.

Обычно в эти три праздничных дня барнаульские мусульмане стараются не работать. Бывают и исключения. Как говорит имам, в городе очень много врачей, исповедующих религию мусульман. Поэтому они в случае экстренных вызовов вынуждены выезжать на работу. Остальные же стараются на Курбан-байрам брать выходные. Однако не все могут с пониманием относиться к мусульманам, но у них такие же права, как у всех.

"Мы очень хорошо относимся к православной церкви. Владыка митрополит Сергий ведет правильную и уравновешенную политику. Мы только радуемся за христиан на православных праздниках", — сказал он.

Высказался Фагим Ахметгалиев и по поводу недавних уголовных дел в Барнауле об оскорблении чувств верующих. Подробностей имам не знает, потому что не хватает времени следить за всем, что происходит. Однако он уверен, что нужно соблюдать закон.

"Мы за этими делами не следим. Если на все смотреть — жить нельзя. Есть закон, по нему и нужно жить. Если что-то плохое про религию пишут — я стараюсь на это не обращать внимания. Если во все вникать и этим жить, то можно с ума сойти. Мы не делим людей на категории "верующий" или "неверующий". Бывает, что человек приходит в мечеть только раз в году. Например, помолиться за своего близкого или знакомого. Таких большинство, поэтому их мы не можем исключать из списка "верующих". Верить в Аллаха — право каждого. Мы не исключаем никого из своих рядов мусульман. Всевышний терпеливый, он столько терпит за нас, чтобы мы сразу вычеркнули человека из своих рядов. Мы не судьи, это делать может только Бог. Как говорится, не суди, да не судим будешь", — сообщил он.