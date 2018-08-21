Фото: vse42.ru

Демонтаж кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" завершен. Об этом пишет Life.

В данный момент здание бывшего ТЦ полностью снесено, специалисты вывозят строительный мусор. Кроме этого, под снос пошли другие строения, входящие в комплекс торгового центра, — баня и котельная.

Напомним, демонтаж "Зимней вишни" начался в середине июля с разбора внешних элементов. Тяжелая техника зашла на площадку 19 июля.

На месте сгоревшего торгового центра намерены разбить мемориальный сквер.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек.