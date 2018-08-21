1 млн 867 тысяч бюллетеней напечатано к выборам губернатора Алтайского края. Избирателей в регионе, по данным на 1 июля 2018 года, 1 млн 846 тысяч человек. Подробности сообщила председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

"Для досрочных выборов губернатора Алтайского 9 сентября 2018 года напечатано 1 млн 867,9 тыс. штук бюллетеней. В том числе 417 тысяч штук для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)", — рассказала председатель избирательной комиссии.

Любопытно, что бюллетеней изготовлено в расчете на всех избирателей региона и даже больше. Избирателей в крае 1 млн 846 тысяч человек. Однако, по оценкам экспертов, явка вряд ли значительно превысит 30%. По закону неиспользованные бюллетени уничтожаются на участках после их закрытия для голосования.

Бюллетени будут голубого цвета (точнее, белого с голубой сеткой). А для КОИБов белого цвета.

Фото: Александра Черданцева

Текст для бюллетеня был утвержден ранее. Кандидаты там идут в следующем порядке: Андрей Крылов, Владимир Семёнов, Людмила Суслова, Виктор Томенко. У каждого кандидата указывается дата рождения, место жительства, место работы, выдвинувшая партия и членство в партии.

Ирина Акимова напомнила, при каких условиях бюллетень будет считаться действительным: