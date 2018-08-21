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Большинство жителей США выступают за улучшение российско-американских отношений, а более трети граждан — за введение в отношении Москвы более жестких дипломатических и экономических ограничений. Таковы итоги опроса, проведенного социологической службой Gallup, пишет ТАСС.

В документе говорится, что, по мнению 58% американцев, нужно продолжать прилагать усилия для улучшения отношений между странами. При этом 36% респондентов считают, что Америка должна предпринимать "более решительные дипломатические или экономические шаги" в отношении РФ. Согласно информации социологов, большинство жителей страны (53%), следящих за новостями о расследовании якобы вмешательства России в американские президентские выборы, выступают за введение санкций в отношении Москвы. В свою очередь, 38% из них предпочитают улучшение отношений рестрикциям.

По данным социологической службы, 75% жителей США считают, что РФ вмешивалась в прошедшие в 2016 году выборы, а 16% уверены, что она этого не делала. При этом из тех, кто считает Москву виновной во вмешательстве, 36% респондентов уверены, что она не изменила исход выборов, в то время как 39% не были согласны с ними.

Опрос проводился с 1 по 12 августа по телефону. В нем участвовали 1024 американца в возрасте от 18 лет.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва настроена на вывод отношений со Штатами из кризиса, однако "не собирается впадать в траур, если не встретит взаимности от Вашингтона".