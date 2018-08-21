477 кандидатов "Единой России" получили регистрацию на местных выборах в Алтайском крае, сообщил секретарь регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко.
"Мы успешно решили поставленную для себя задачу, обеспечив 100% выдвижение кандидатов от "Единой России" на местных выборах. На сегодняшний день все наши кандидаты уже прошли процедуру регистрации и ведут активную работу с избирателями", — сказал Романенко.
100% — это 477 кандидатов. Именно столько мандатов для замещения будет выставлено в единый день голосования 9 сентября на выборах в органы местного самоуправления. Всего в этот день будет избрано 46 глав сельских поселений, 48 депутатов городского и районного уровня, а также 383 депутата представительных органов уровня поселений.
На втором месте по количеству кандидатов ЛДПР, от партии зарегистрировано чуть более 350 кандидатов. Третье место занимают самовыдвиженцы — процедуру регистрации прошли более 200 "независимых кандидатов".
"Я напомню, что команда наших кандидатов на муниципальных выборах была сформирована на конкурентной и открытой основе — все желающие должны были заручиться поддержкой избирателей еще на стадии предварительного голосования. На выборы под флагом "Единой России" идут узнаваемые и авторитетные люди, готовые работать в интересах своего города, района или села. Уверен, что наша команда кандидатов получит достойный результат 9 сентября", — прокомментировал Романенко.
Комментарии
А вот у других партий спроси, сколько они отправили. Или опять с улицы набрали
На выборы под флагом "Единой России" идут узнаваемые и авторитетные люди, готовые работать в интересах своего города, района или села.
на федеральном уровне узнаваемые и авторитетные люди прошедшие в Думу под флагом "Единой России" хорошо поработали в интересах своих избирателей...
Не голосовал за партию Воров и Жуликов и не собираюсь.
сколько ещё этот сюрр будет продолжаться?
На выборы под флагом "Единой России" идут узнаваемые и авторитетные люди, готовые работать в интересах своего города, района или села.
В интересах города ЕР работает
это когда работают на олигархов и себя, а народу
Тебя никто и е заставляет голосовать.
Не стыдно голосовать только за Ер, грамотные профессионалы, которые делают для народа . А КПРФ что? Они даже проигнорировали выборы .
Понабежали проплаченные комментарии, что то сегодня оперативно сработали.
21.08.2018 14:35
Лика
Не стыдно голосовать только за Ер, грамотные профессионалы, которые делают для народа
ага, 20% НДС + 65 / 63 ))
Минимум 70 процентов наберут.
циркуляр с верхов-явка должна быть не менее 40%
Голосовать за представителей ЕР - себя не уважать
Население должно понимать - голосование за кандидатов от ЕР - это дальнейшее обнищание, повышение пенсионного возраста и прочие прелести...
21.08.2018 14:50
гость
По-другому сказано было - "ожидается явка порядка 40%", никаких циркуляров не было.
Помним про пенсионный возраст . Благодаря ер, нет денег в пенсионном фонде,нет работы в России. Зато есть гости с юга + китайцы вырезающие тайгу
А что это теперь называется розыгрыш, как в лоторею типа.
Кто купил билетов пачку - тот получит водокачку.
А по существу, надоело кормить дармоедов, ни ..... не делают и это факт, для народа не одного полезного закона, а вот против пачками и каждый день.
и ведь самое смешное наберут 100%
Да ни одного голоса этим едросовским врагам народа давать нельзя! Они себя сами дискредитировали своим отношением к населению проталкивая пенсионную реформу, НДС +2% и т.д.
НДС +2%
НДС не +2%, а +11,11% (с 18% до 20%)...