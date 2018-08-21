477 кандидатов "Единой России" получили регистрацию на местных выборах в Алтайском крае, сообщил секретарь регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко.

"Мы успешно решили поставленную для себя задачу, обеспечив 100% выдвижение кандидатов от "Единой России" на местных выборах. На сегодняшний день все наши кандидаты уже прошли процедуру регистрации и ведут активную работу с избирателями", — сказал Романенко.

100% — это 477 кандидатов. Именно столько мандатов для замещения будет выставлено в единый день голосования 9 сентября на выборах в органы местного самоуправления. Всего в этот день будет избрано 46 глав сельских поселений, 48 депутатов городского и районного уровня, а также 383 депутата представительных органов уровня поселений.

На втором месте по количеству кандидатов ЛДПР, от партии зарегистрировано чуть более 350 кандидатов. Третье место занимают самовыдвиженцы — процедуру регистрации прошли более 200 "независимых кандидатов".

"Я напомню, что команда наших кандидатов на муниципальных выборах была сформирована на конкурентной и открытой основе — все желающие должны были заручиться поддержкой избирателей еще на стадии предварительного голосования. На выборы под флагом "Единой России" идут узнаваемые и авторитетные люди, готовые работать в интересах своего города, района или села. Уверен, что наша команда кандидатов получит достойный результат 9 сентября", — прокомментировал Романенко.