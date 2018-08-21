Фото: сайт Кремля

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин во время встречи с президентом Владимиром Путиным попросил помощи в строительстве дороги на Кузбасс и два Алтая, чтобы увязать все регионы в единое туристическое кольцо, сообщается на сайте Кремля.

Помимо растущей потребности в электроэнергии Виктор Зимин в ходе встречи обратил внимание на отсутствие транспортного сообщения с рядом западносибирских регионов.

"Есть еще одно предложение, Владимир Владимирович. Два региона. Понятно, у нас есть большая программа сейчас, хорошая, нужная – "Дети одной реки", содружество Тувы, Красноярского края. Мы действительно отдельный экономический регион, но у нас есть Кузбасс. Мы разорваны с Кузбассом автомобильным сообщением. Кузбасс, Горный Алтай, Алтай – это уникальное, я считаю, туристическое кольцо", – сказал Зимин.

Он отметил, что президент не понаслышке знает, что Горный Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Тува и Хакасия уникальны в области туризма, однако между регионами практически нет прямого транспортного сообщения.

"Программа работала до 2015 года и остановилась. Я встречался с министром транспорта, переговорил по этой программе. Если будет ваше поручение, мы бы вернулись к обсуждению. Нет автомобильного сообщения", — добавил губернатор.

Далее речь пошла о ледовом дворце, и Путин сначала не ответил на просьбу.

"Мы говорим, что 300 лет, как вошли в состав Российской империи, не было ледового дворца. Собственными силами очень тяжело…" — сказал Виктор Зимин.

"В Российской империи не было ледовых дворцов", — обратил внимание Владимир Путин.

Однако в конце встречи Зимин напомнил: "Тариф, спорт, дорога, Владимир Владимирович".

"Хорошо", – ответил ему глава государства.

Ранее Зимин уже говорил, что уже анонсировал дорогу, которая соединит Абакан и алтайский город Бийск и будет примыкать к трассе Р256. Сейчас путь из Абакана в Бийск составляет 1100 км, новая трасса сократит это расстояние более чем вдвое: до 437 км. В рамках этого строительства планируется реконструкция участка автодороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи. Республиканские власти намереваются включить проект в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России до 2025 года".