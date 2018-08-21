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Бывший директор ООО "Управляющая компания "Центральная" в Горно-Алтайске Вячеслав Логинов освобожден от наказания в виде штрафа, к которому его приговорили за налоговые преступления.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции о правильности квалификации следственными органами действий осужденного, с подтверждением его вины собранными в ходе следствия доказательствами.

Однако экс-директор управляющей компании был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.

Ранее, напомним, его приговорили к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Менеджеру инкриминировали часть 1 статьи 199.1 (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере) и часть 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал Логинова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 600 000 рублей.

Было установлено, что с сентября 2014 года по 31 мая 2016 года обвиняемый, будучи руководителем предприятия, регулярно начислял и выплачивал подчиненным работникам заработную плату, с которой исчислялся и удерживался налог на доходы физических лиц.

При этом, как утверждают в СКР, в нарушение федерального налогового законодательства, он в личных интересах не исполнял обязанности налогового агента, исчисленные суммы налога перечислял в бюджетную систему Российской Федерации не в полном объеме, чем причинил ущерб на общую сумму более пяти миллионов рублей.

"Кроме того, он же в указанный период времени, зная об имеющейся у организации задолженности по налогам в сумме 9 404 247,58 руб., имея реальную возможность ее погасить, в нарушение Налогового кодекса РФ, осуществлял расчеты с контрагентами путем перечисления денежных средств предприятия через третьи лица – общества с ограниченной ответственностью "Единый расчетный кассовый центр" и "Расчетная кассовая группа" в размере, превышающем сумму недоимки. Тем самым Логинов сокрыл денежные средства в крупном размере в сумме 106 079 299,07 руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам", — резюмировали в Следственном комитете.