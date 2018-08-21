Фото: rosphoto.com

Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг малых туристических городов с населением до десяти тысяч человек, которые были популярны для путешествий и отдыха летом текущего города. В лидерах оказались города в Ивановской, Владимирской и Вологодской областях, пишет "РИА Новости".

Топ-5 городов выглядит следующим образом: Плес в Ивановской области, Суздаль во Владимирской области, Кириллов в Вологодской области, Болгар в Республике Татарстан и Мышкин в Ярославской области.

Агентство отмечает, что туристы отдыхают в малых городах в среднем около двух дней и тратят на проживание от 2 до 2,5 тыс. рублей.