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Центральный НИИ точного машиностроения (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал экзоскелет из углепластика, облегчающий передвижения бойцов с грузами до 50 килограммов. Он уже апробирован в реальных боевых действиях, пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу госкорпорации.

Эту разработку впервые представили на открывшемся во вторник военно-техническом форуме "Армия-2018".

В релизе говорится, что "в демонстрационном центре "Ростеха" представлена экзоскелетная конструкция для экипировки "солдата будущего". После опытной апробации в армии РФ в условиях реальных боевых действий разработка "подтвердила высокую эффективность".

На каком именно театре боевых действий "обкатали" экзоскелет, не сообщается.

Подчеркивается, что экзоскелет, изготовленный из легкого углепластика, разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске грузов весом до 50 килограммов (рейдовые рюкзаки, специальное снаряжение, вооружение и боеприпасы) во время длительных маршей или при проведении штурмовых операций.