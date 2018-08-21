Фото: versiya.info

Гражданин Казахстана предстанет перед судом за покушение на убийство жителя Горно-Алтайска, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

В ведомстве отмечают, что преступление было совершено 29-летним обвиняемым в ночь с 18 на 19 мая этого года. Согласно версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в дом сожителя своей супруги, пожаловавшейся ему на побои со стороны мужчины.

"В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему обвиняемый со значительной силой нанес множественные удары руками и ногами, а также фрагментом кирпича и деревянной ножкой от стола по различным частям тела соперника, в том числе в область жизненно важных органов, душил его руками. В результате преступных действий 37-летнему местному жителю причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе закрытая черепно-лицевая травма и закрытая травма грудной клетки, сотрясение головного мозга, переломы нижней челюсти и двух ребер, множественные кровоподтеки и ссадины", — уточняют в СКР.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.