Группа риска: почему важно знать о диабете даже здоровым людям

При отсутствии квалифицированной поддержки организма диабет приводит к различного рода осложнениям, постепенно разрушая организм человека. Из осложнений чаще всего встречаются: диабетическая гангрена, нефропатия, ретинопатия, трофические язвы, гипогликемия, кетоацидоз. Диабет может приводить и к развитию раковых опухолей. Практически во всех случаях диабетик или умирает, борясь с мучительной болезнью, или превращается в настоящего инвалида.

Диабет — типы болезни

Тип 1 – инсулинозависимый. Иммунная система начинает уничтожать клетки поджелудочной железы. Вся глюкоза вытягивает клеточную воду в кровь, начинается обезвоживание. Больной при отсутствии терапии может впасть в кому, которая нередко приводит к летальному исходу.

Тип 2 – инсулинонезависимый. Снижается чувствительность рецепторов к инсулину, хотя его вырабатывается нормальное количество. Со временем уменьшается выработка гормона и уровень энергии (глюкоза — основной её источник).

Нарушается синтез белка, усиливается окисление жиров. В крови начинают скапливаться кетоновые тела. Причиной понижения чувствительности может быть возрастное или патологическое (химическое отравление, ожирение, агрессивные препараты) уменьшение количества рецепторов.

Гестационный. Чаще всего появляется у женщин после родов. Масса детей в таком случае превышает 4 кг. Это заболевание может легко перейти в диабет II типа.

Механизм появления у каждого диабета разный, но есть симптомы, которые характерны для каждого из них. От возраста и пола больного они тоже не зависят. К таким относятся:

Перемены массы тела; Больной пьет много воды, при этом постоянно испытывает жажду; Частые позывы к мочеиспусканию, суточный объём мочи может достигать до 10 литров.

Кто попадает в группу риска?

Это заболевание гораздо проще предотвратить, чем лечить. Диабет сразу приобретает хронический характер и становится неизлечимым. Появлению недуга подвержены те категории пациентов, на которых воздействуют такие факторы:

Заболевания, поражающие бета-клетки (панкреатит, рак поджелудочной и прочее);

Наследственность;

Дисфункции эндокринной системы: гипер- или гипофункция щитовидки, патологии надпочечников (коры), гипофиза.

Атеросклероз сосудов поджелудочной;

Вирусные инфекции: корь, грипп, краснуха, ветряная оспа, герпес;

Малоподвижный образ жизни (гиподинамия);

Ожирение (особенно на фоне беременности);

Большое количество стрессов;

Гипертония;

Наркомания и алкоголизм;

Долгое воздействие некоторых препаратов (гипофизного соматостатина, преднизолона, фуросемида, циклометиазида, антибиотиков, гипотиазида).

Женщины подвержены этой болезни чаще, чем мужчины. Это связано с тем, что в организме мужчин больше тестостерона, который положительно влияет на выработку инсулина. Кроме того, по статистике девушки употребляют больше сахара и углеводов, которые повышают уровень глюкозы в крови.

Как определить сахарный диабет?

Проверка на диабет может включать в себя проведение анализа крови и мочи, а также наблюдение за общим состоянием больного. Уже говорилось, что для заболевания характерно изменение веса. Так вот, часто этот симптом позволяет сразу определить тип диабета.

При 1 типе пациент теряет килограммы очень резко, второму же типу характерен набор массы вплоть до ожирения.

Есть специфические симптомы, которые указывают на развитие диабета 1 или 2 типа. Интенсивность их проявления зависит от возраста болезни, уровня инсулина, состояния иммунной системы и наличия фоновых заболеваний.

Если патологий нет, то через пару часов после еды уровень глюкозы должен приходить в норму (сразу после приёма пищи он растёт, это нормально).

Если же диабет есть, то появляются такие признаки:

Постоянная сухость во рту; Шелушение и сухость кожи; Неутолимый голод и повышенный аппетит, сколько бы пациент ни ел; Человек быстро утомляется, испытывает слабость (особенно в мышцах), апатичен и раздражителен. Часто беспокоят судороги, возникают в основном в икрах; Туманность зрения; Зябкость в конечностях.

Заподозрить сахарный диабет можно, если в суточном анализе мочи присутствует глюкоза. Если в моче обнаружен сахар, врач назначает анализ на определение уровня глюкозы в крови (на голодный желудок и через два часа после приема пищи). Если присутствуют отклонения от нормы, доктор может назначить тест на определение толерантности к глюкозе.

Диагноз может быть подтвержден только в том случае, если выше границы нормы находится не менее двух показателей.

Важный момент – любой, даже самый качественный и точный анализатор, должен подбираться очень индивидуально, с учетом потребностей и возраста больного. Поэтому нужно изучить перечень глюкометров, получить консультацию лечащего врача и только потом идти за покупкой в магазин, где также важна подробная консультация специалиста по правилам использования.

В современном ритме жизни очень важно знать, грозит ли такое серьезное заболевание, как диабет. Даже если человек здоров, все равно необходимо держать "руку на пульсе". Для того чтобы всегда знать показания уровня сахара в крови, нужен прибор глюкометр, который можно приобрести в интернет-магазине "Диагамма". Здесь же можно получить подробную консультацию по технологии использования данного прибора.

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