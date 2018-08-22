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Доминирование над бездорожьем: как VIANOR стал дилером Stels в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Интервью с коммерческим директором сети шинных центров VIANOR Дмитрием Багинским

17 августа в Барнауле на Павловском тракте, 52 состоялось официальное открытие нового дилерского центра STELS. Официальным дилером компании стала сеть шинных центров VIANOR. Уже сейчас там можно приобрести за наличные или в кредит более 20 единиц мототехники – квадроциклы, мотоциклы и снегоходы отечественного производства, которые, пожалуй, намного лучше и надежнее, чем западные образцы. Компания выпускает технику, идеально подходящую для российских условий эксплуатации. При мотосалоне работает сертифицированный сервисный центр. Корреспондент Amic.ru побывал на открытии дилерского центра STELS и побеседовал с коммерческим директором сети шинных центров VIANOR в Барнауле Дмитрием Багинским о том, зачем нужно покупать квадроциклы STELS, а также почему в их салоне дают уникальную возможность совершить тест-драйв перед покупкой.

- Почему вы увидели перспективу STELS в городе Барнауле, учитывая, что у нас уже есть техника других брендов?

- На сегодняшний день мы накопили большой опыт по работе с аналогичной техникой другого производителя. Это означает, что бренд STELS будет продаваться у нас в городе очень качественно. В одном месте у нас расположен сервисный центр и товары, начиная от простой гаечки до полной экипировки уровня "профи". Техника, представленная нами, весь модельный ряд производителя: все квадроциклы и снегоходы фирмы STELS. Это огромный плюс для потребителя, когда он может потрогать, покататься на технике и посмотреть, что она может. Мы буквально три недели назад были на заводе в Жукове. На нас произвело большое впечатление, как эту технику собирают. Это один из ответов на вопрос, почему мы выбрали именно STELS. У них очень большое количество именно российских комплектующих. И мы считаем, что нужно поддерживать отечественного производителя.

- Какая техника представлена в центре?

- Самая разнообразная. Можно приобрести, например, квадроциклы с объемом двигателя от 500 до 850 кубов с различными комплектациями электроусилителей, с выносными радиаторами.

- На какого покупателя ориентируетесь?

- Прежде всего, кто покупает такую технику впервые, потому что по сравнению со своими конкурентами она доступнее. Для понимания, продукция производителей из Китая стоит на 150-250 тысяч минимум дороже. Американские топовые модели могут быть дороже на сумму до 500 тысяч рублей. Разница в цене может стать ключевой для потребителей.

- Китайские бренды представлены?

- В Барнауле довольно широко, но ввозные пошлины на них будут только увеличиваться. Буквально несколько недель назад поднялся на 100 тысяч рублей утилизационный сбор. Китайские производители не имеют производства в России и не смогут конкурировать с отечественной техникой.

- Есть ли возможность приобрести технику в кредит?

- Безусловно, мы в партнерстве с банками предлагаем нашим клиентам различные кредитные программы. При правильном подборе сумма переплаты будет просто минимальной.

- А где расположены сервисные центры?

- Один из них находится здесь, другой — по адресу: Попова, 214. Мы можем обслуживать клиентов в двух местах одновременно.

- Как подбирали штат для нового дилерского центра?

- Уверен, что хорошо продавать и хорошо объяснять может только тот, кто пользуется этой техникой. Частью наших сотрудников такая приобретена, другую же мы вывозим на различные тест-драйвы.

- А где в Барнауле будут проходить тест-драйвы?

- Есть несколько площадок в городе. В частности, на мотокроссовой трассе в районе реки Обь. Есть вариант опробовать модельный ряд от производителя на трассе "Лыжня здоровья". Подобных мест в Барнауле достаточно, все зависит от уровня езды непосредственного покупателя. Нужно понимать, что эта техника — источник дополнительной опасности, и мы не готовы кому-нибудь навредить или травмировать. В зимнее время также будет проходить тест-драйв для снегоходов и квадроциклов.

- Какая сейчас ситуация на рынке продаж квадроциклов и снегоходов в Алтайском крае?

- Мы видим, что глобально он стоит. В ближайшее время люди будут уходить от премиального к бюджетному сегменту. На сегодняшний день STELS впереди планеты всей в этом вопросе. Его большое преимущество — низкая, по сравнению с конкурентами, цена и производство в России. В глазах потребителей эта техника выглядит как идеальное соотношение цены и качества.

5 моделей квадроциклов, которые можно купить в дилерском центре в Барнауле

Квадроциклы STELS GUEPARD 650G

Лучшие в своем классе квадроциклы со спортивным характером. Мощные и надежные — разработаны для истинного внедорожья и тяжелых российских условий эксплуатации, рассчитанные на поездки с дополнительным комфортом.

Квадроциклы STELS GUEPARD 850G

STELS ATV 850G GUEPARD уверенно чувствует себя как на суше, так и в воде. Сочетает в себе уникальную грацию и маневренность. Продуманность дизайна и выдающиеся технические характеристики не оставят равнодушными как профессионалов, так и любителей.

Квадроциклы STELS GUEPARD 800G

Сконструированы для передвижения по любой местности. Лучше всего подойдут для поездки по лесам, пересеченной и заболоченной местности, а также данная модель обладает впечатляющими скоростными характеристиками и точностью управления спортивной машины.

Leopard 500YS

Надежный, удобный, универсальный. Это один из самых популярных объемов двигателя среди многоцелевых утилитарных квадроциклов. Оптимальное соотношение цены, мощности и качества.

Leopard 650

Идеальная модель для путешествий по самым красивым и диким местам России.

Мотосалон официального дилера Stels в Барнауле
Режим работы: ежедневно с 7.00 до 22.00
Адрес: Павловский тракт, 52 (ТСЦ VIANOR)
Телефон: +7 (3852) 538-588
Социальные сети: Instagram

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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