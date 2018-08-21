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Водитель мопеда скончался в результате столкновения с автомобилем Hummer на трассе Р-256 Чуйский тракт в Бийском районе Алтайского края.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария произошла накануне около 17:05 на 366-м километре федеральной трассы.

По имеющимся данным, водитель мопеда, мужчина 1977 года рождения, не уступил дорогу внедорожнику под управлением мужчины 1981 года рождения, который имел приоритет. В итоге произошло столкновение.

В результате мопедист погиб на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.