Фото: vr-vyksa.ru
Минюст РФ утвердил приказ, который позволяет выплачивать материальное вознаграждение гражданам, оказавшим помощь стражам порядка в раскрытии преступлений. Об этом пишет "Коммерсант".
МВД разрабатывало документ более года, а в Минюст его передали в 2018 году. Нормативный акт вступит в силу после официальной публикации на сервере органов госвласти РФ.
Согласно новому приказу, сотрудники полиции смогут воспользоваться помощью населения в поимке преступника или раскрытии преступления после обращения в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. В случае одобрения инициативы данные с указанием суммы вознаграждения опубликуют на официальном сайте МВД и в СМИ.
Выплаты информаторам будут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. При этом решение о вознаграждении до трех миллионов рублей будет принимать первый замруководителя МВД, а выплата более крупных сумм потребует согласования главы ведомства Владимира Колокольцева.
Отмечается, что в данный момент граждан материально стимулировали в исключительных случаях, а вознаграждения объявлялись за поимку особо опасных преступников. При этом деньги изыскивались из собственных фондов МВД под каждый конкретный случай. Большинство же информаторов получали медали "За содействие МВД", грамоты, подарки и удостоверение внештатного сотрудника.
Комментарии
Ксива внештатника - сомнительное вознаграждение.
Я извиняюсь, а за чей счет банкет??? На пенсии у них денег нет, а тут!!!
И ещё, я думаю, что сейчас все родственники, сват/кум/брат станут информаторами. А чё, нормальный бизнес…
Значит тех, кто ворует миллионами, они сажать не хотят, а ещё и информаторам платить. Они ведь сами их не зарабатывают, на бюджете сидят, так теперь можно ещё будет новую профессию зарегистрировать — профессиональный сту…, ой, простите, информатор. И все довольны, все при деньгах.
Нет, ну это уже верх цинизма! Пенсии отменим, стукачам зарплату будем платить
считаю своим долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества Никонор Иванович Боссой спекулирует валютой- кто говорит? говорит жилец данного жилтоварищества Тимофей Квассов)) Булгаков- Мастер и Маргарита