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Минюст РФ утвердил приказ, который позволяет выплачивать материальное вознаграждение гражданам, оказавшим помощь стражам порядка в раскрытии преступлений. Об этом пишет "Коммерсант".

МВД разрабатывало документ более года, а в Минюст его передали в 2018 году. Нормативный акт вступит в силу после официальной публикации на сервере органов госвласти РФ.

Согласно новому приказу, сотрудники полиции смогут воспользоваться помощью населения в поимке преступника или раскрытии преступления после обращения в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. В случае одобрения инициативы данные с указанием суммы вознаграждения опубликуют на официальном сайте МВД и в СМИ.

Выплаты информаторам будут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. При этом решение о вознаграждении до трех миллионов рублей будет принимать первый замруководителя МВД, а выплата более крупных сумм потребует согласования главы ведомства Владимира Колокольцева.

Отмечается, что в данный момент граждан материально стимулировали в исключительных случаях, а вознаграждения объявлялись за поимку особо опасных преступников. При этом деньги изыскивались из собственных фондов МВД под каждый конкретный случай. Большинство же информаторов получали медали "За содействие МВД", грамоты, подарки и удостоверение внештатного сотрудника.