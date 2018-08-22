Август на календаре, синоптики обещают хорошую погоду, и это значит, что лето продолжается. Самое время отложить осенние заботы и зарядиться праздничным настроением, а торговый центр "Заря" поможет вам в этом.

В предстоящую субботу, 25 августа 2018 года, с 11 до 14 часов гостей ожидает увлекательная праздничная программа:

интереснейшие мастер-классы для детей и взрослых (аквагрим, изготовление свечей, плетение из бисера, рисование на воде, плетение кос, пальчиковый театр);

ведущий, конкурсы;

аниматоры, ростовые куклы, шоу-программы и многое другое.

Будет ли на этом празднике интересно малышам, подросткам и взрослым? Конечно, ведь на двух этажах торгового центра разместилось множество площадок на любой вкус. Кроме того, отделы "Зари" предложат отличные скидки, акции и приятные бонусы для своих покупателей в этот день.

ТЦ "Заря"

г. Барнаул, ул. Власихинская, 166