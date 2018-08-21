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Компания Microsoft заявила о том, что хакерская группа Fancy Bear предприняла новую кибератаку на политические силы в США перед промежуточными выборами в американский Конгресс. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Associated Press(AP).

В компании утверждают, что хакеры создали поддельные интернет-домены, которые выставляли себя за домены двух консервативных организаций — Гудзоновского института и Международного республиканского института. Кроме этого, еще три домена представлялись интернет-адресами, которые якобы принадлежат Сенату Конгресса США.

Заявление компании прокомментировал глава Microsoft Брэд Смит, отметивший, что эта попытка хакерской атаки не была нацелена на помощь какой-либо из партий, однако была "наиболее основательно сфокусирована на подрыве демократии". Других подробностей и интернет-адреса, о которых говорилось в сообщении, компания не представила.

Ранее компании США в области кибербезопасности, а также пресса и власти ряда западных стран заявляли, что Fancy Bear работала на российские власти.

Спецслужбы США обвиняют РФ во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на выборы, которые в Москве отрицают, занимается уже больше года спецпрокурор Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, включая граждан РФ, а также пяти американцам и одному голландцу, а в июле о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками российской военной разведки, объявил первый замминистра юстиции США Род Розенстайн.

6 ноября в Штатах будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей американского Конгресса, а также 39 губернаторов штатов и территорий.