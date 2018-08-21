Фото: thetimes.co.uk
Компания Microsoft заявила о том, что хакерская группа Fancy Bear предприняла новую кибератаку на политические силы в США перед промежуточными выборами в американский Конгресс. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Associated Press(AP).
В компании утверждают, что хакеры создали поддельные интернет-домены, которые выставляли себя за домены двух консервативных организаций — Гудзоновского института и Международного республиканского института. Кроме этого, еще три домена представлялись интернет-адресами, которые якобы принадлежат Сенату Конгресса США.
Заявление компании прокомментировал глава Microsoft Брэд Смит, отметивший, что эта попытка хакерской атаки не была нацелена на помощь какой-либо из партий, однако была "наиболее основательно сфокусирована на подрыве демократии". Других подробностей и интернет-адреса, о которых говорилось в сообщении, компания не представила.
Ранее компании США в области кибербезопасности, а также пресса и власти ряда западных стран заявляли, что Fancy Bear работала на российские власти.
Спецслужбы США обвиняют РФ во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на выборы, которые в Москве отрицают, занимается уже больше года спецпрокурор Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, включая граждан РФ, а также пяти американцам и одному голландцу, а в июле о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками российской военной разведки, объявил первый замминистра юстиции США Род Розенстайн.
6 ноября в Штатах будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей американского Конгресса, а также 39 губернаторов штатов и территорий.
Комментарии
Не лигитимный просит новые санкции. Видимо, Наше Всё исправит только полная изоляция.
"наиболее основательно сфокусирована на подрыве демократии"
интересно, им самим не смешно от такого бреда?
Друк, смешно будет, когда еда в холодильнике закончится
21.08.2018 15:32
- гость -
21.08.2018 15:49
местный
Мне просто интересно, а вы можете вменяемо объяснить как связаны создание кем то, возможно Фэнси Бирс, возможно кем-то еще, поддельных доменов Гуверовского института (1) - "фокус на подрыве демократии"(2) - правительство РФ(3) - еда в холодильнике/лЕгитимность(4).
Вы можете из этого хаоса построить логику?
Или вы просто как дешёвенький китайский плеер сможете только воспрозвести позицию Госдепартамента?