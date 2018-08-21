Алтайское УФАС возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции в действиях сети быстрого питания "Грильница". Владельца компании подозревают в использовании исключительных прав FIFA без разрешения.

Факт нарушения был установлен в ходе наблюдения сайта сети быстрого питания "Грильница". Как сообщают в ведомстве, в разделе "Акции" предлагаются подарочные сертификаты, в которых на фоне официальной концепции визуального оформления чемпионата мира по футболу размещена официальная эмблема в виде кубка с надписью "FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018", выполненная специально созданным для чемпионата официальным шрифтом DUSHA.

Как известно, данную эмблему нельзя использовать без договоров с FIFA. Естественно, в "Грильнице" заключать его не стали.

По мнению ведомства, такой маркетинговый ход может ввести потребителей в заблуждение относительно причастности "Грильницы" к чемпионату и обеспечить необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности. В отношении владельца сети — ИП и ООО "Грильница" — возбудили дело по признакам нарушения ФЗ "О защите конкуренции". Рассмотрение дела назначили на 29 августа 2018 года.

Отметим, что ранее аналогичное дело было заведено в отношении игорного заведения "Алтай Пэлас", которое использовало символ чемпионата Забиваку без разрешения.