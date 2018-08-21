Жители села Петропавловское рассказали о своих проблемах кандидату в губернаторы Алтайского края от ЛДПР Владимиру Семёнову, который посетил район в минувшее воскресенье, 19 августа.

"Судя по наказам, проблемы жителей районов очень похожи: отсутствие работы, трудные и даже плохие условия жизни, проблемы в получении услуг первой необходимости, таких как медицинская помощь, доступ до необходимых социальных учреждений и другое", — рассказал кандидат.

Он считает, что все эти жалобы — следствие недостаточной работы на краевом уровне.

"Поэтому мы говорим, что нужны изменения, нужно менять эту неработающую систему", — сказал Семёнов.

А в субботу, 18 августа, встреча состоялась в красногорском ДК.

Владимир Семёнов является официально зарегистрированным кандидатом от партии ЛДПР. По районам также активно ездят Виктор Томенко ("Единая Россия") и Людмила Суслова ("Справедливая Россия"). Все трое кандидатов проводят многочисленные встречи с жителями, собирают их наказы и предложения. Четвертый кандидат Андрей Крылов ("Партия Роста") по региону не ездит, но наказы тоже собирает.