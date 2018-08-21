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Сумму в размере более 212 миллионов рублей готовы потратить на строительство детского сада-яслей в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".

В данный момент уже определяется подрядчик на строительство детского сада. Начальная цена контракта составляет 212,2 миллиона рублей.

В материалах госзакупки сказано, что двухэтажный детский сад-ясли должен быть построен до 1 декабря 2019 года в квартале 2023 на территории Индустриального района.

Учреждение рассчитано на 330 мест. Земельный участок займет около 1,3 гектара. Здание будет состоять из пяти блоков, технологически связанных между собой, с подвалом, техническим этажом, техническим подпольем под частью здания, чердаком.