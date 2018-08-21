Фото: Josef Koudelka/Magnum Photos/East News
В ночь на 21 августа 1968 года советские войска вместе с войсками стран Варшавского договора вошли в Чехословакию. Так закончился исторический период ЧССР, названный "Пражской весной". Это период, связанный с избранием первым секретарём ЦК КПЧ Александра Дубчека и его реформами, направленными на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране.
Как пишет "Медуза", фотографии, которые сделал фотограф Йозеф Куделка в те дни, стали главным визуальным символом советской агрессии: вскоре их вывезли из страны и опубликовали в Нью-Йорке, в целях безопасности не называя имени автора снимков.
Комментарии
а тогда они кто были? чехословацкие бандеровцы?
США в те времена не то, что своим союзникам не позволяли выйти из своего блока, но активно пытались свергнуть правительства враждебного, просоветсткого блока (достаточно вспомнить конфликт вокруг Кубы как раз в те же годы, и неоднократные покушения ЦРУ на Кастро).
А СССР вдруг должен был поиграть в толерантность, и позволить одной из стран Варшавского договора поменять ориентацию на прозападную.
Держите карман шире.
Не "вошли советские войска", а войска стран Врашавского договора! По просьбе руководства Чехословакиии и решению глав государств - СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии.