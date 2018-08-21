Фото: Josef Koudelka/Magnum Photos/East News

В ночь на 21 августа 1968 года советские войска вместе с войсками стран Варшавского договора вошли в Чехословакию. Так закончился исторический период ЧССР, названный "Пражской весной". Это период, связанный с избранием первым секретарём ЦК КПЧ Александра Дубчека и его реформами, направленными на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране.

Как пишет "Медуза", фотографии, которые сделал фотограф Йозеф Куделка в те дни, стали главным визуальным символом советской агрессии: вскоре их вывезли из страны и опубликовали в Нью-Йорке, в целях безопасности не называя имени автора снимков.