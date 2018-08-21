Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Барнаул вошел в число городов России, где население меньше всего довольно своей жизнью, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование, проведенное экспертами Финансового университета при Правительстве РФ.
Отмечается, что анализ качества жизни в городах РФ на сей раз был проведен и в населенных пунктах с населением от 250 тысяч человек, тогда как ранее исследование проводилось применительно к городам с населением более 500 тысяч человек.
"Одним из ключевых показателей, характеризующих качество жизни населения страны в целом и в отдельных городах, является доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью", — приводит издание слова проректора Финансового университета Алексея Зубца.
Он также отметил, что в первой половине нынешнего года своей жизнью в той или иной степени оказались довольны 82% жителей крупных и средних городов. Из них 29% оказались полностью довольны своим существованием.
В числе городов, где население больше всего довольно жизнью, называются Нижневартовск, Грозный, Сургут, Владимир и Подольск.
А вот к стану тех населенных пунктов, где люди менее всего довольны жизнью, отнесли Барнаул, Иваново, Волгоград, Воронеж и Тольятти.
В то же время подчеркивается, что почти во всех рассмотренных городах доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, превышает три четверти от общего числа жителей.
Комментарии
Не повезло Барнаулу с жителями
Меня спросить забыли, я бы от лица 85-90% населения Барнаула сказал, НЕ ДОВОЛЬНЫ!
Зарплаты низкие, налоги высокие, экономика не развивается и перспектив развития нет и т.д.
стопэ! А как же отчеты в Москву, о том, что у нас ЗП растут и растут, промышленность прет и прет, губер вообще молодец(был). Неужто обманули?
21.08.2018 16:49 - гость -
Говорите от своего лица. Что за привычка у всех неудачников сидеть целый день в соцсетях, плакаться таким же на жизнь, и потом на основании того, что в сетях сидят именно такие, говорить от лица "всех". Работать не пробовали?
21.08.2018 16:49 - гость -
Говорите от своего лица. Что за привычка у всех неудачников сидеть целый день в соцсетях, плакаться таким же на жизнь, и потом на основании того, что в сетях сидят именно такие, говорить от лица "всех". Работать не пробовали?
Хоть кому-то в Барнауле жить хорошо.
21.08.2018 17:06
- гость -
Еще один удачник, живущий по принципу: у меня все хорошо, а на остальное мне ср..ть
21.08.2018 17:06
- гость -
21.08.2018 16:49 - гость -
Говорите от своего лица. Что за привычка у всех неудачников сидеть целый день в соцсетях, плакаться таким же на жизнь, и потом на основании того, что в сетях сидят именно такие, говорить от лица "всех". Работать не пробовали?
Я вас узнал, Сергей Александрович Локтев
21.08.2018 16:49
- гость -
вот вы сами у 85-90% населения спрашивали? что за вброс то? не можете, не умеете, не хотите - это ваши проблемы.
Сократили много высококвалифицированных кадров.
Поэтому недовольны. Но у нас на местные инфо-ресурсы и иногородние заходят.
21.08.2018 17:16
- гость -
а на остальное мне ср..ть
а должно быть по другому? своей зарплатой делиться? квартирой? домом? машиной? женой?
21.08.2018 17:21
- гость -
Общество приходит в упадок и разложение, когда личные интересы становятся выше общественных. Это азбука. Вот ведь странно что такие простые вещи для вас загадка.
....а на остальное мне ср..ть
В том то и проблема: моя хата с краю... здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры...а вам ср..ть, у вас все хорошо..
Так психи, чего с нас взять?
21.08.2018 17:06
- гость -
где работать-то, чтоб хотябы среднюю ЗП по стране получать?