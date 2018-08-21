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Барнаул вошел в число городов России, где население меньше всего довольно своей жизнью, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование, проведенное экспертами Финансового университета при Правительстве РФ.

Отмечается, что анализ качества жизни в городах РФ на сей раз был проведен и в населенных пунктах с населением от 250 тысяч человек, тогда как ранее исследование проводилось применительно к городам с населением более 500 тысяч человек.

"Одним из ключевых показателей, характеризующих качество жизни населения страны в целом и в отдельных городах, является доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью", — приводит издание слова проректора Финансового университета Алексея Зубца.

Он также отметил, что в первой половине нынешнего года своей жизнью в той или иной степени оказались довольны 82% жителей крупных и средних городов. Из них 29% оказались полностью довольны своим существованием.

В числе городов, где население больше всего довольно жизнью, называются Нижневартовск, Грозный, Сургут, Владимир и Подольск.

А вот к стану тех населенных пунктов, где люди менее всего довольны жизнью, отнесли Барнаул, Иваново, Волгоград, Воронеж и Тольятти.

В то же время подчеркивается, что почти во всех рассмотренных городах доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, превышает три четверти от общего числа жителей.